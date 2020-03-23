Подростки разбили окно и испортили шлагбаум в Кохтла-Ярвеской гимназии

Занимавшиеся вандализмом подростки в воскресенье в 19.57 разбили окно аудитории и испортили пульт шлагбаума в Кохтла-Ярвеской гимназии.
Разбито было окно в самой большой аудитории школьного здания, носящей имя создателя эстонской астрономической школы Эрнста Эпика. На снимках камеры безопасности видна группа подростков, стоящая перед школой. Директор гимназии Хендрик Агур в социальных сетях попросил людей, которые узнают эту молодежь, сообщить об этом в полицию.
- Я глубоко разочарован и опечален, - сказал Агур, добавив, что переживает не столько о том, что из бюджета школы придется заплатить за ремонт большую сумму за счет средств на учебники, учебные пособия и экскурсии, сколько о той молодежи, у которой нет цели в жизни.
На своей странице в социальных сетях Хендрик Агур вспоминает, как в Бронзовую ночь 2007 года они вместе с другими учителями-мужчинами в течение двух ночей дежурили около гимназии Густава Адольфа в Старом городе Таллинна. "Время было такое и все вышло из-под контроля. А теперь? Что случилось теперь? Время ведь не стояло на месте. Алло? Ведь время совсем другое! - написал он, добавив, что к 2020 году системы ценностей у молодежи должны были совершить скачок на совершенно новый и более высокий уровень: - Гораздо выше вульгарного битья окон и буйства, на следующий, более прогрессивный уровень. Но, к сожалению, нет... и это очень печалит. Ведь дома молодежи, которая разбила окно нового школьного здания, расположены тут же рядом со школой".