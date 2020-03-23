Главный тренер "Нарва-Транса" турок Дженк Озджан просит нарвитян серьезно относиться к коронавирусу

На сайте футбольного клуба "Нарва-Транс" сообщается, что клуб и главный тренер клуба Дженк Озджан просят юных спортсменов и всех жителей Нарвы сосредоточиться на индивидуальных тренировках, избегая чрезмерных контактов и оставаясь дома, когда это возможно.

Тренировочный процесс в "Трансе" сейчас выглядит так: одновременно на футбольном поле стадиона "Калев Фама" присутствуют три игрока команды и помощник тренера. На поле находится все необходимое для тренировок оборудование, футболисты по очереди меняют друг друга, сообщил в понедельник нарвский корреспондент ERR.

"Мы подготовили специальные программы индивидуальных тренировок, которые меняем каждый день. В Нарве у нас 16 игроков, и шестеро за пределами города, они либо в Таллинне или Кохтла-Ярве. Мы также отправляем им программу на день и они занимаются там индивидуально", - рассказал главный тренер "Транса" Дженк Озджан.

Также, по его словам, составлены программы индивидуальных тренировок для детских команд и для женской команды. Каждый может тренироваться индивидуально. Но, как отмечает тренер, необходимо соблюдать принцип социальной дистанции и не устраивать коллективные игры на свежем воздухе.

"Я хочу обратиться к жителям Нарвы. Все очень серьезно, поверьте. В выходные я устроил пробежку вдоль реки по променаду, и что я увидел! Вся Нарва там, такое ощущение, что у них фиеста там. Это совсем не хорошо! Сейчас надо как можно больше беречь себя. Коронавирус в Эстонии, а в Турции, откуда я родом, уже более 30 умерших. Люди, это не шутка, и карантин - это не выходные! Сейчас время быть дома, а не в толпе. Если вы хотите тренироваться, не идите в толпу, занимайтесь индивидуально. Если хотите, то мы пришлём вам нашу программу также", - рассказал Дженк Озджан.

На старте футбольного сезона "Транс" уступил "Флоре" в матче за Суперкубок Эстонии, проиграл "Нымме Калью" домашний поединок чемпионата, но сумел выиграть у таллиннцев в выездной четвертьфинальной встрече Кубка страны.