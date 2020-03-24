Вт, 24.03.2020
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

ОДИН ВОПРОС: Как вирусная угроза влияет на деятельность церкви?

Пеэтер Калдур.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Для воспрепятствования распространению коронавируса коррективы в свою деятельность внесли и церкви.

Пастор прихода св. Михаила ЭЕЛЦ ПЕЭТЕР КАЛДУР: 

- Богослужение - это обряд, в котором наряду со словом Божьим есть и таинство, то есть крещение или причастие. По понятным причинам крещение сейчас невозможно, и соответствующие просьбы я не принимаю. Но причастие совершается только в частном порядке, никакого коллективного причащения нет. Молебны проходят в любом случае в воскресенье и в те дни, в которые архиепископ распорядился проводить молебны - как правило, в общем два-три раза в неделю.

Панического страха у нас нет. Но, разумеется, мы не хотим вести себя провоцирующе.

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