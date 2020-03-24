ОДИН ВОПРОС: Как вирусная угроза влияет на деятельность церкви?

Для воспрепятствования распространению коронавируса коррективы в свою деятельность внесли и церкви.
Пастор прихода св. Михаила ЭЕЛЦ ПЕЭТЕР КАЛДУР:
- Богослужение - это обряд, в котором наряду со словом Божьим есть и таинство, то есть крещение или причастие. По понятным причинам крещение сейчас невозможно, и соответствующие просьбы я не принимаю. Но причастие совершается только в частном порядке, никакого коллективного причащения нет. Молебны проходят в любом случае в воскресенье и в те дни, в которые архиепископ распорядился проводить молебны - как правило, в общем два-три раза в неделю.
Панического страха у нас нет. Но, разумеется, мы не хотим вести себя провоцирующе.