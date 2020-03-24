Вт, 24.03.2020
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

Людей с психическими расстройствами поддержат на пути к самостоятельной жизни

"Нуждающиеся в помощи еще присматриваются к нам. Они хотят удостовериться, прежде чем начнут доверять человеку, с которым будут делиться своими проблемами", - говорит Хейди Варинурм.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Три ида-вируских самоуправления опробуют новый подход при оказании помощи людям с особыми психическими потребностями, поддерживая их при самостоятельном проживании и улучшении качества жизни. Наиболее масштабно делает это Кохтла-Ярве, где 40 человек получают персональную поддержку и услуги, в которых они наиболее нуждаются.

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К человеку с особыми психическими потребностями и к его близким подходят при оказании помощи комплексно. "В случае каждого нуждающегося в помощи и его семьи это складывается по-разному", - объяснила координатор проекта со стороны Кохтла-Ярвеского горуправления Кайре Пылгасте.

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