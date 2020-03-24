Людей с психическими расстройствами поддержат на пути к самостоятельной жизни

Три ида-вируских самоуправления опробуют новый подход при оказании помощи людям с особыми психическими потребностями, поддерживая их при самостоятельном проживании и улучшении качества жизни. Наиболее масштабно делает это Кохтла-Ярве, где 40 человек получают персональную поддержку и услуги, в которых они наиболее нуждаются.
К человеку с особыми психическими потребностями и к его близким подходят при оказании помощи комплексно. "В случае каждого нуждающегося в помощи и его семьи это складывается по-разному", - объяснила координатор проекта со стороны Кохтла-Ярвеского горуправления Кайре Пылгасте.