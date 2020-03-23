Во время чрезвычайного положения движение между Йыхви и Нарвой сократилось на четверть

После введения в Эстонии чрезвычайного положения число транспортных средств на отрезке шоссе Таллинн - Нарва между Йыхви и Нарвой сократилось более чем на четверть.
Департамент шоссейных дорог постоянно ведет подсчет транспортных средств в сотнях пунктов по всей Эстонии. По просьбе портала "Delfi" Департамент шоссейных дорог представил данные 30 пунктов учета движения за первую половину марта. Из них следует, что если 10 марта мимо пункта учета в Конью проехало 7243 транспортных средства, то 17 марта, через пять дней после введения в Эстонии чрезвычайного положения, - 5094 транспортных средства, то есть на 29,7 процента меньше. В синимяэском пункте учета сокращение за тот же период составило 28,1 процента: с 5921 транспортного средства до 4256.
Чуть меньшим было сокращение интенсивности движения в варьяском пункте учета между Йыхви и Раквере: 10 марта там проехало 5840 транспортных средств, неделю спустя - 4571 транспортное средство, то есть на 21,7 процента меньше.
Из 30 рассмотренных пунктов учета в Эстонии наибольший спад произошел в одном из эпицентров эпидемии коронавируса - на Сааремаа около порта Куйвасту, где число транспортных средств за неделю упало втрое: с 1254 до 476.