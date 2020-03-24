ВРЕМЯ: 19500 обедов в год

Двенадцатого дня сего месяца в помещениях начальной школы №6 благотворительное общество "Abi" провело свое очередное ежегодное собрание.
Из представленного отчета о деятельности за 1939 год явствует, что деятельность общества последовательно расширяется. Общество содержит два пункта питания. В этих пунктах питания общество в течение года каждый день предоставляло бесплатный горячий обед 90 старикам, у которых нет попечителей или близких родственников и которые терпят нужду.
Получающие помощь в основном находятся в довольно преклонном возрасте - старше 75 лет, самому пожилому подопечному 95 лет. Среди подопечных 68 человек по национальности эстонцы, 22 - русские. За год в двух пунктах питания раздали в общей сложности 19500 обедов. Кроме того, каждый месяц поддерживают 13-15 бедняков, давая им деньги или продукты. ("Põhja Kodu", 15 марта 1940 г.)
Ида-вируские колледжи сообща призывают вернуться на учебу
Через программу, которая позволяет бросившим обучение молодым людям вернуться в высшую школу, своих бывших студентов ждут назад как Вирумааский, так и Нарвский колледж.
Министр образования и науки Тынис Лукас на нынешней неделе утвердил программу "TULE" ("Приди снова, закончи успешно"), с помощью которой людям, прервавшим обучение на уровне высшего образования, предлагают возможность довести его до конца.
Директор Нарвского колледжа ТУ Катри Райк сказала, что первым предпочтением вуза являются бывшие студенты магистерского обучения, на заключительной стадии бросившие учебу, и сегодняшние действующие учителя. "Часто проблемой был эстонский язык. Пожалуй, они за это время, работая, подучили эстонский или лучше понимают необходимость его изучения. В любом случае собираемся им предложить дополнительное обучение эстонскому языку", - сказала Райк.
Директор по учебной части Вирумааского колледжа ТТУ Реэт Пярсс отметила, что в их учебное заведение могли бы в рамках этой программы вернуться десять бывших студентов. "Связались бы с ними персонально и воспользовались помощью руководителей по персоналу предприятий для высеивания целевой группы".
Пярсс сказала, что причины прерывания учебы разные, но на технических специальностях часто проблемой являются недостаточные знания по реальным предметам, полученные в гимназии или профучилище. ("Северное побережье", 24 марта 2020 г.)