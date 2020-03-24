Орнитологическое общество ждет сообщений о прибывающих перелетных птицах

Орнитологическое общество призывает любителей природы сообщать о первых прибывших перелетных птицах; приветствуются наблюдения, к примеру, за серым журавлем, белой трясогузкой, пеночкой-теньковкой и деревенской ласточкой со всей Эстонии.
О прибытии перелетных птиц каждый интересующийся может сообщать с марта до конца мая. Нужно отметить дату и время наблюдения, местонахождение, увиденные виды, число и деятельность особей, по возможности также пол и возраст. Важно, чтобы наблюдатель был полностью уверен в том, птиц какого вида он видел.
Данные наблюдений следует отправить на адрес feno@eoy.ee, внести через приложение "Legulus" или в среду управления данными "PlutoF", откуда они поступят на портал "eElurikkus". Инструкция по проведению наблюдений доступна на домашней странице орнитологического общества www.eoy.ee.
Орнитологическое общество призывает вести наблюдения и предоставлять данные о них как жителей побережья, так и материковой части, особенно приветствуются сведения из Рапла-, Ярва-, Йыгева- и Пылвамаа, а также из Ляэне- и Ида-Вирумаа.
- В этом году зима была необычайно теплой, и первые перелетные птицы были замечены в Эстонии уже в феврале. На данный момент в разные уголки Эстонии прибыли, например, обыкновенные скворцы, полевые жаворонки, чибисы и гуси, - пояснила координатор орнитофенологических наблюдений Тийу Тали. - Интересно, какой будет нынешняя весна и как очень теплая зима повлияет на прибытие перелетных птиц.
Общество напоминает, что из-за чрезвычайного положения важно следовать распоряжениям правительства и других ведомств также при проведении наблюдений за птицами.
Эстонское орнитологическое общество собирает данные орнитофенологических наблюдений уже с 1922 года. Цель - собрать данные о времени прибытия первых перелетных птиц.
ЭСТОНСКОЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО