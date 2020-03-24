Начался пал травы
В минувшие выходные спасатели в Ида-Вирумаа выезжали на тушение в общем 15 лесных или ландшафтных пожаров.
20 марта в 10.23 спасателей вызвали на Вана теэ в деревню Пагари Алутагузеской волости, где человек сжигал еловые ветки под линией электропередачи. Костер был около двух метров в диаметре и окружен густой прошлогодней травой. Первичных средств пожаротушения поблизости не было. Спасатели погасили костер и провели разъяснительную работу. В 15.33 пришло сообщение, что в том же месте горит прошлогодняя трава. Выяснилось, что пожар начался в том месте, где утром горел костер.
21 марта в 13.12 сообщили о пожаре в деревне Пеэри Тойлаской волости, где горела прошлогодняя трава на площади один гектар и загорелись два сарая. Работы по тушению завершились к 14.56.
21 марта в 15.38 произошло возгорание на улице Паргитагузе в Кохтла-Ярве, где горела сухая трава на площади 9,5 гектара. Работы по тушению были завершены к 16.44.
22 марта в 14.43 сообщили о возгорании в деревне Перьятси в Нарва-Йыэсуу, где на площади 10 гектаров горела прошлогодняя трава. Работы по тушению завершились к 16.18.
Загорелась стена жилого дома
21 марта в 18.15 поступило сообщение о задымлении в частном доме в деревне Конью Тойлаской волости. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что очаг возгорания находится в стене, и приступили к работам по сносу и тушению. Скорая помощь отвезла собственника дома в больницу для осмотра. По оценке спасателей, частный дом был построен с нарушениями.