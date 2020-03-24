Первая неделя после закрытия на карантин учебных заведений далась нелегко всем - учителям, детям и родителям. Но наши собеседники утверждают, что вторую начинают более оптимистично, уже есть опыт, вошли в ритм, и теперь главное - правильно отрегулировать нагрузку.
Учитель начальных классов Кесклиннаской основной школы Ольга Лукк призналась, что первые два дня были очень тяжелыми для всех - для нее, учеников и особенно родителей.
- Если в старших классах дети могут заниматься самостоятельно, то первые-вторые точно нет, да и не все родители хотят, чтобы они долгое время проводили у экранов. Поэтому львиная доля нагрузки в эти дни выпала на родителей, часто - в нагрузку, потому что многие могут лишь после того, как основную работу выполнят. Должна похвалить "своих" - все отнеслись к ситуации с пониманием и даже меня морально поддерживают, пишут, что вместе у нас все получится. Мне кажется, что трудности даже повысили статус учителя. Со своей стороны стараюсь очень подробно расписывать каждый урок, дублирую в "Stuudium", на электронную почту, обязательно пишу подсказки для родителей, не все ведь знают, какими словами объяснить ребенку тему.