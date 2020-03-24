Для борьбы со скоплениями молодежи ограничивают интернет в торговых центрах

В то время как учреждения образования закрылись из-за угрозы заражения вирусом и ученики переведены на э-обучение, полиция внимательнее обычного наблюдает за местами, где любит собираться молодежь.

Особое внимание - скейт-паркам и торговым центрам

- Скейт-парки, точки фастфуда, парки, игровые и спортивные площадки, а также заправки, - перечислил руководитель Йыхвиского отделения полиции Андреас Клиймант места, куда чаще наведываются теперь полицейские, чтобы воспрепятствовать скоплению молодежи.

В зоне особого внимания также торговые центры. "Мы тесно сотрудничаем с самоуправлениями и владельцами торговых центров, а также с оказывающими там охранные услуги фирмами. Самоуправления переговорили с торговыми центрами о том, как посредством факторов среды пресечь там скопление молодежи", - отметил Клиймант.

Одним из приемов, которым постараются уменьшить притягательность торговых центров для собирающейся там молодежи, является отключение бесплатного интернета.

- Как только объявили чрезвычайное положение, я связался с крупнейшими нарвскими торговыми центрами "Astri" и "Fama". Там убрали скамейки, чтобы молодежь не смогла собираться и сидеть, и мы попросили также отключить бесплатный wifi, которым пользуются ребята, когда собираются в торговых центрах, - отметил руководитель Нарвского отделения полиции Сергей Андреев.

Предложение об отключении интернета сделало также Йыхвиское отделение полиции торговым центрам, расположенным в регионе обслуживания.

В период 18-21 марта в Идаской префектуре зарегистрировали 16 сообщений о сборищах несовершеннолетних.

Вдобавок к тому, что полиция сама наблюдает за возможными местами скопления молодежи, о них сообщают также бдительные граждане.

Полиция разговаривает с детьми и родителями

- В таких случаях мы выезжаем на место и разъясняем молодежи принципы, исходящие из чрезвычайного положения, а также рассказываем о распространении вируса. В общем мы добиваемся понимания и они расходятся, - сказал Клиймант.

Однако, по его словам, бывали и другие ситуации, когда молодежь говорит, что не боится, что вирус их не касается и т.д. Но если неоднократные объяснения не помогают, полиция связывается с родителями бравирующей молодежи, чтобы те пообщались со своими детьми на эту тему. "В общем родители очень готовы к сотрудничеству, и обычно, когда они связываются с детьми, молодежь слушается", - сказал руководитель Йыхвиского отделения полиции.

АНДРЕАС КЛИЙМАНТ: В общем родители готовы к сотрудничеству, и обычно, когда они связываются с детьми, молодежь слушается.

По словам Сергея Андреева, полиция наблюдает также за происходящим на трассах здоровья.

- В выходные было солнечно, и люди выходили на природу и трассы здоровья целыми семьями. На трассах здоровья в Эккекюла было довольно многолюдно. Но главное - это соблюдать дистанцию, чтобы люди не собирались большими толпами. Хотя лучше, если бы вообще сидели дома. Родители тоже должны приглядывать за своими детьми, - сказал он.