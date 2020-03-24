Для борьбы со скоплениями молодежи ограничивают интернет в торговых центрах

Чтобы во время угрозы заражения коронавирусом избежать скопления молодежи в торговых центрах, там отключили доступ к свободной интернет-сети (wifi) и убрали также скамейки, на которых любят собираться несовершеннолетние. В воскресенье вечером группа молодежи буянила на территории Кохтла-Ярвеской гимназии.
В то время как учреждения образования закрылись из-за угрозы заражения вирусом и ученики переведены на э-обучение, полиция внимательнее обычного наблюдает за местами, где любит собираться молодежь.
Особое внимание - скейт-паркам и торговым центрам
- Скейт-парки, точки фастфуда, парки, игровые и спортивные площадки, а также заправки, - перечислил руководитель Йыхвиского отделения полиции Андреас Клиймант места, куда чаще наведываются теперь полицейские, чтобы воспрепятствовать скоплению молодежи.
В зоне особого внимания также торговые центры. "Мы тесно сотрудничаем с самоуправлениями и владельцами торговых центров, а также с оказывающими там охранные услуги фирмами. Самоуправления переговорили с торговыми центрами о том, как посредством факторов среды пресечь там скопление молодежи", - отметил Клиймант.
Одним из приемов, которым постараются уменьшить притягательность торговых центров для собирающейся там молодежи, является отключение бесплатного интернета.
- Как только объявили чрезвычайное положение, я связался с крупнейшими нарвскими торговыми центрами "Astri" и "Fama". Там убрали скамейки, чтобы молодежь не смогла собираться и сидеть, и мы попросили также отключить бесплатный wifi, которым пользуются ребята, когда собираются в торговых центрах, - отметил руководитель Нарвского отделения полиции Сергей Андреев.
Предложение об отключении интернета сделало также Йыхвиское отделение полиции торговым центрам, расположенным в регионе обслуживания.
В период 18-21 марта в Идаской префектуре зарегистрировали 16 сообщений о сборищах несовершеннолетних.
Вдобавок к тому, что полиция сама наблюдает за возможными местами скопления молодежи, о них сообщают также бдительные граждане.
Полиция разговаривает с детьми и родителями
- В таких случаях мы выезжаем на место и разъясняем молодежи принципы, исходящие из чрезвычайного положения, а также рассказываем о распространении вируса. В общем мы добиваемся понимания и они расходятся, - сказал Клиймант.
Однако, по его словам, бывали и другие ситуации, когда молодежь говорит, что не боится, что вирус их не касается и т.д. Но если неоднократные объяснения не помогают, полиция связывается с родителями бравирующей молодежи, чтобы те пообщались со своими детьми на эту тему. "В общем родители очень готовы к сотрудничеству, и обычно, когда они связываются с детьми, молодежь слушается", - сказал руководитель Йыхвиского отделения полиции.
АНДРЕАС КЛИЙМАНТ:
В общем родители готовы к сотрудничеству, и обычно, когда они связываются с детьми, молодежь слушается.
По словам Сергея Андреева, полиция наблюдает также за происходящим на трассах здоровья.
- В выходные было солнечно, и люди выходили на природу и трассы здоровья целыми семьями. На трассах здоровья в Эккекюла было довольно многолюдно. Но главное - это соблюдать дистанцию, чтобы люди не собирались большими толпами. Хотя лучше, если бы вообще сидели дома. Родители тоже должны приглядывать за своими детьми, - сказал он.
Клиймант тоже сказал, что пребывание на свежем воздухе полиция не ограничивает и это само по себе хорошо. Но в ситуации, когда на маленькой территории собирается много людей - например, если мальчишки играют в футбол, - то полиция идет и объясняет опасность. "Такие беседы в общем результативны".
В выходные йыхвиская полиция получила сообщение о скоплении людей в Ахтме, где можно было предположить, что планируется какое-то мероприятие с участием многих людей. Прибывшие на место полицейские узнали, что это обычный уличный рынок, который устраивается там регулярно. "За пару часов там побывало более 30 клиентов, это довольно значительное количество для такой маленькой территории", - сказал Клиймант, добавив, что торговцы и посетители поняли ситуацию и разошлись.
Молодежная компания совершила акт вандализма в госгимназии
Занимавшиеся вандализмом подростки в воскресенье в 19.57 разбили окно аудитории и испортили пульт шлагбаума в Кохтла-Ярвеской гимназии.
Разбито было окно в самой большой аудитории школьного здания, носящей имя создателя эстонской астрономической школы Эрнста Эпика. На снимках камеры безопасности видна группа подростков, стоящая перед школой. Директор гимназии Хендрик Агур в социальных сетях попросил людей, которые узнают эту молодежь, сообщить об этом в полицию.
- Я глубоко разочарован и опечален, - сказал Агур, добавив, что переживает не столько о том, что из бюджета школы придется заплатить за ремонт большую сумму за счет средств на учебники, учебные пособия и экскурсии, сколько о той молодежи, у которой нет цели в жизни.
На своей странице в социальных сетях Агур вспоминает, как в Бронзовую ночь 2007 года они вместе с другими учителями-мужчинами в течение двух ночей дежурили около гимназии Густава Адольфа в Старом городе Таллинна. "Время было такое и все вышло из-под контроля. А теперь? Что случилось теперь? Время ведь не стояло на месте. Алло? Ведь время совсем другое! - написал он, добавив, что к 2020 году системы ценностей у молодежи должны были совершить скачок на совершенно новый и более высокий уровень: - Гораздо выше вульгарного битья окон и буйства, на следующий, более прогрессивный уровень. Но, к сожалению, нет... и это очень печалит. Ведь дома молодежи, которая разбила окно нового школьного здания, расположены тут же рядом со школой".
Руководитель Йыхвиского отделения полиции Андреас Клиймант сказал, что это происшествие зафиксировано в полиции. "Мы занимаемся сейчас выяснением обстоятельств. К сожалению, сборища молодежи не всегда проходят спокойно, бывают и такие, когда молодежь совершает правонарушения".
По его словам, пока рано говорить о подозреваемых. "Мы занимаемся своей работой, и я уверен, что сумеем установить личности", - добавил он.