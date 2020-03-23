Вт, 24.03.2020
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ПЕРЕДОВИЦА: У молодежи не должно возникать ложного представления о собственной безопасности

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Учебные заведения закрыты и все дети переведены на э-обучение. Такой режим действует уже вторую неделю, и хочется верить, что дистанционное обучение бесперебойно действует во всех школах. Но все же приходится констатировать, что у детей остается сейчас больше свободного времени. Хотя бы потому, что все образование по интересам и прочая внешкольная деятельность тоже остановились.

Однако ясно, что молодежь хочет собираться и общаться, а интернет - это только одна часть сети общения. Но в условиях чрезвычайного положения логично, что если запрещены все скопления народа, то нужно следить, чтобы это требование выполняли и школьники, у которых времени сейчас больше обычного, а становящиеся все более погожими и длинными дни так и зовут на улицу. 

Конечно, нельзя требовать, чтобы дети 24 часа в сутки сидели под замком. Но родители должны все же быть в курсе того, где ходят и с кем встречаются их дети, а также объяснять им риски, чем чреваты в нынешнее вирусоопасное время встречи с приятелями. Тем более что сейчас многие родители тоже вынуждены не ходить на работу или работать на дому.

По словам полиции, часть молодежи утверждают, что не боятся вируса, поскольку не входят в группу риска. Действительно, публично тоже говорится, что детям коронавирус угрожает меньше всего, но это все-таки не вся правда. Подростки тоже могут заразиться и заболеть, а будучи вирусоносителями нанести немало вреда.

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