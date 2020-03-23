ПЕРЕДОВИЦА: У молодежи не должно возникать ложного представления о собственной безопасности

Однако ясно, что молодежь хочет собираться и общаться, а интернет - это только одна часть сети общения. Но в условиях чрезвычайного положения логично, что если запрещены все скопления народа, то нужно следить, чтобы это требование выполняли и школьники, у которых времени сейчас больше обычного, а становящиеся все более погожими и длинными дни так и зовут на улицу.

Конечно, нельзя требовать, чтобы дети 24 часа в сутки сидели под замком. Но родители должны все же быть в курсе того, где ходят и с кем встречаются их дети, а также объяснять им риски, чем чреваты в нынешнее вирусоопасное время встречи с приятелями. Тем более что сейчас многие родители тоже вынуждены не ходить на работу или работать на дому.