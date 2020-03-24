Мобильные станции тестирования выходят на полную мощность

С пятницы по воскресенье в семи городах запустили бесплатное расширенное тестирование на коронавирус на основании направления от семейного врача; ответ сообщают в течение суток.

В Ида-Вирумаа за четыре дня не выявлено ни одного инфицированного По состоянию на понедельник, среди жителей Ида-Вирумаа заражены коронавирусом шесть человек, у пятерых из них пробы оказались позитивными в конце позапрошлой недели, у одного - в прошлую среду. По словам руководителя Идаского регионального отделения Департамента здоровья Марье Муузикус, хорошо, что в последовавшие четыре дня ни одного инфицированного человека в Ида-Вирумаа не добавилось. "В то же время тестов было сделано довольно много как бригадой скорой помощи, так и в домах призрения и пунктах drive-in", - сказала она, отметив, что общее число сделанных в Ида-Вирумаа тестов сейчас точно не известно.

Шло успешно

В Кохтла-Ярве пробы берут рядом с отделением неотложной помощи Ида-Вируской центральной больницы в Ахтме.

- Как в пятницу, так и в субботу пробу сдали человек десять, в воскресенье меньше, поскольку в выходные семейные врачи не работали. В общем отбор проб шел успешно, - сказал коммуникационный руководитель Ида-Вируской центральной больницы Юло Велдре.

В Нарве услугу организует ТОО "Corrigo" и адрес пункта тестирования drive-in сообщают тем, у кого есть направление от семейного врача.

- Мобильный пункт тестирования заработал в воскресенье, когда взяли пару проб у людей, которые получили направление от семейного врача в пятницу. Начнем проводить информационную работу среди семейных врачей Нарвы и Силламяэ, чтобы они были осведомлены о возможности экспресс-тестирования, - сказала руководитель по маркетингу и развитию "Corrigo" Эвелин Круусалу.

Работники здравоохранения берут пробу из носоглотки у людей, которые получили направление от своего семейного врача, а затем договорились с колл-центром тестирования на коронавирус о точном времени, когда они должны прибыть на машине в мобильный пункт тестирования.

За первые три дня на мобильных станциях отобрали в общей сложности 669 проб на коронавирус, которые проанализировали в центральной лаборатории "Synlab". С этой недели система заработает в полном объеме.

Инструкции соблюдают

Координатор общеэстонского центра тестирования, член правления "Medicum" Тынис Аллик похвалил людей, пришедших на тестирование в первые дни.

- Они внимательно следовали всем инструкциям. Лишь один человек из 669 забыл дома документ, удостоверяющий личность. Тем не менее еще раз напоминаю, что в мобильный пункт тестирования можно приехать только на машине, людей, пришедших в пункты пешком, мы, к сожалению, не можем обслужить.

Член правления Общества семейных врачей Эстонии Арго Лятт констатировал, что большой интерес к направлениям увеличил нагрузку на врачей. Он подчеркнул, что тестировать нужно целесообразно: "Тест и его результат не изменят течение болезни. Важно осознавать, что лучше всего распространению вируса препятствуют нахождение дома и мытье рук. Легкие симптомы вирусной инфекции можно лечить дома. Доверяйте своему семейному врачу!".