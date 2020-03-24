Вт, 24.03.2020
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Волость Люганузе продает Оандуский визит-центр охотникам

Государство передало принадлежавшее когда-то Оандускому лесничеству здание бесплатно волости Майдла для развития деревенского центра. Теперь, чтобы пользоваться зданием, местные жители должны выкупить его у волости.

ФОТО: архив

Люганузеская волость продает в порядке принятия решения за 30000 евро Майдласкому обществу охотников и местному деревенскому обществу Оандуский визит-центр, который экономическая комиссия Рийгикогу в свое время передала Майдлаской волости бесплатно для продвижения сельской жизни.

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Люганузеская волость выставит на продажу Оандуский визит-центр, который в 2009 году решением экономической комиссии Рийгикогу был передан Майдлаской волости бесплатно с целью развития сельской жизни. Зданием, изначально переданным для создания деревенского центра, долгое время управляло НКО "Maidla Mõisa Arendus", которое ликвидировали в прошлом году.

Хотят 30000 евро

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