Волость Люганузе продает Оандуский визит-центр охотникам

Люганузеская волость продает в порядке принятия решения за 30000 евро Майдласкому обществу охотников и местному деревенскому обществу Оандуский визит-центр, который экономическая комиссия Рийгикогу в свое время передала Майдлаской волости бесплатно для продвижения сельской жизни.
Люганузеская волость выставит на продажу Оандуский визит-центр, который в 2009 году решением экономической комиссии Рийгикогу был передан Майдлаской волости бесплатно с целью развития сельской жизни. Зданием, изначально переданным для создания деревенского центра, долгое время управляло НКО "Maidla Mõisa Arendus", которое ликвидировали в прошлом году.