Завод древесноволокнистых плит в Пюсси временно закрывается

Влияние коронавируса обусловило значительное сокращение заказов на древесноволокнистые плиты, производимые на заводе концерна в Пюсси.

Пюссиский завод специализируется на производстве более тонких древесноволокнистых плит, которые продают в основном клиентам в Южной Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. "Закрытие пюссиского завода во многом связано с тем, что одним из его крупнейших заказчиков было одно португальское предприятие. Теперь Португалия, по сути, закрыта, и нам не оставалось ничего иного, кроме как быстро принять решение о закрытии завода", - сказал член правления предприятия Лийво Лейсманн.

Завод древесноволокнистых плит "Nordic Fibreboard", находящийся в Пярну, сосредоточен в основном на производстве более толстых древесноволокнистых плит для клиентов в северной части Европы, и заказы этих клиентов пока остаются стабильными. "Постараемся перевести на пярнуский завод часть заказов, оставшихся на пюссиском заводе, но вызванная коронавирусом неуверенность все больше затрудняет прогнозирование будущего спроса", - отметило предприятие.

Так как ситуация сложная, Лейсманн не может предсказать, носит ли закрытие пюссиского завода временный или постоянный характер. "Мы очень хотим, чтобы это было временно, так как спрос на производимый там товар был на подъеме, и ведь текущая ситуация не может сохраняться бесконечно", - надеется он, что завод смогут снова запустить.

Продукция пюссиского завода составляла около 40 процентов продаж "Nordic Fibreboard", в производственном подразделении заняты 34 человека.

По оценке руководителя предприятия, сложнее всего с работниками, которых сейчас придется освободить от должности, хотя завод потратил немало усилий на их обучение. При запуске завода самое большое испытание - найти и обучить новых людей.

Закрываемый завод построили в Пюсси в период бума середины 2000-х годов. Однако запуск завода пришелся уже на период экономического кризиса, что повлекло банкротство его собственника, "MKT Holding". В 2011 году новым собственником завода стало АО "Viisnurk". После этого предприятие переименовалось в "Skano Fibreboard", а с конца прошлого года носит название "Nordic Fibreboard Ltd".