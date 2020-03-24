Ида-вируские турпредприниматели просят помощи у правительства

Ида-Вируский центр предпринимательства отправил совместное обращение к пяти министрам, в нем описывается влияние коронавируса на местный туризм, которое следовало бы учесть при разработке пособий.
По словам ида-вируского туркоординатора Кадри Ялонен, они хотели по возможности оперативно проинформировать принимающих решения со стороны государства о происходящем в туристическом секторе уезда.
Падение оборота более чем на 75 процентов
Ида-Вируский кластер туризма провел 20-21 марта быстрый анализ состояния COVID-19. "В действующий десять лет кластер туризма входят сейчас 52 наиболее активных предприятия Ида-Вирумаа, которые оказывают услуги размещения, общепита и организации досуга, а также все ида-вируские самоуправления", - пояснила Ялонен.
Анализ показал, что у большей части этих предприятий оборот упал более чем на 75 процентов.
- Количество рабочих мест сильнее всего уменьшилось в секторе размещения (в спа). Без поддержки правительства они смогут продержаться один-два месяца, а меры по поддержке позволят продержаться дольше, - отметила Ялонен.
Туристические предприниматели больше всего ждут финансовой поддержки при выплате зарплаты работникам. "После уточнения выяснилось, что существуют малые предприятия, у которых нет собственного участия, чтобы использовать поддержку по зарплате от кассы по безработице. На втором месте - трудности при выплате госналогов", - сообщила Ялонен.
В совместном обращении идавирусцев говорится, что пособия должны быть доступны всем предпринимателям независимо от их величины или сферы деятельности. В виде исключения надо освободить от требования о собственном участии в размере 150 евро сектор общепита, размещения и организации досуга (в том числе мероприятий, активных занятий). Необходимы меры, которые помогли бы также справиться с кредитными выплатами в ситуации, когда оборота нет вообще.
- Отдельный подход требуется к целевым учреждениям местных самоуправлений, если они не попадают в пакет мер по поддержке, - добавила Ялонен.
Несколько отелей закрылись
Из-за чрезвычайного положения, связанного с угрозой распространения коронавируса, в Ида-Вирумаа закрылись несколько крупнейших отелей. Руководство мызы Сака решило закрыть весь комплекс вместе с территорией поначалу до 31 мая. Мяэтагузеский мызный отель пока закрылся до конца месяца. В прошлый четверг о закрытии до окончания чрезвычайного положения сообщил также расположенный в Нарва-Йыэсуу спа-отель "Meresuu".
Размещение в спа-отеле Тойла в понедельник еще было открыто, работал также ресторан "Mio Mare". Один из владельцев спа-отеля Сулев Реэло говорил "Северному побережью", что поскольку в большом отеле всего несколько постояльцев, то скоро его закроют и работу временно потеряют около 200 человек.