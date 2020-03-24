Старому забору у Славянской основной школы приходит конец

В Кохтла-Ярве начались подготовительные работы к замене старого ограждения около Славянской основной школы. Старые деревья вдоль улиц Ноорте и Мыйза теэ уже спилили.
Вице-мэр Кохтла-Ярве Денис Вершинин сказал, что старые деревья, росшие вдоль Мыйза теэ и улицы Ноорте более полувека, уже давно мешали своими кронами воздушным электролиниям, а главное - строительству нового забора вдоль школьного стадиона, которое начнется в ближайшее время.
- Несколько десятилетий спортплощадку Славянской школы окружал бетонный забор, несколько толстых блоков накренились и могли быть небезопасными, - комментирует собеседник. - Поэтому было принято решение принять срочные меры - снести старое ограждение и установить новое. Работы распределили на две части и провели конкурсы на спил и уборку деревьев, а также демонтаж и возведение нового забора.
Конкурс на уборку деревьев выиграла ида-вируская фирма "ArborWorks" с ценовым предложением 2665 евро (без налога), которая уже выполнила большую часть работ и на следующей неделе должна окончательно их завершить.
- Сейчас могу сказать только то, что очень скоро внешний вид около Славянской школы преобразится, - подчеркнул собеседник. - Вместо бетонных блоков здесь появится красивая металлическая решетка. Второй конкурс прошел активно, поступило пять предложений, в четверг были вскрыты конверты. Победителя определили, но пока он не утвержден на заседании горуправления, мы не можем его назвать. Могу сказать только то, что в самое ближайшее время вид улиц улучшится.
Остается открытым вопрос о приведении в порядок дороги на маленькой улице Ноорте между новой Кохтла-Ярвеской госгимназией и Славянской основной школой, что город планировал к 1 сентября 2019 года, к открытию госгимназии, но не получилось: фирма, выигравшая первый конкурс, отказалась от подписания договора, а участники второго конкурса запросили суммы значительно выше заложенной в бюджет, поэтому было принято решение перенести эти работы на текущий год. Хотя нового конкурса на ремонт пока не объявляли, Денис Вершинин заверил, что в этом году эту дорогу обязательно приведут в должный вид.