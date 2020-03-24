Водитель, гнавший в Йыхви со скоростью почти 200 км/ч, отправлен за решетку

Полицейские осуществляли дорожный надзор на шоссе Таллинн-Нарва, когда заметили двигавшийся с большой скоростью автомобиль. Водитель проигнорировал требование остановки и попытался скрыться от полиции. Патруль полиции последовал за водителем, и через несколько минут преследования водитель остановился. Во время проверки выяснилось, что водитель, управляя автомобилем, находился в состоянии криминального опьянения.

Стоит отметить и тот факт, что у подозреваемого никогда не было права на управление транспортным средством, но, несмотря на это, помимо субботнего случая, он 15.02.2020 в 00.48 гнал на том же автомобиле по шоссе со скоростью 146 км/ч и находился также в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемый был ранее неоднократно наказан в уголовном порядке, в том числе и за управление моторно-транспортным средством в состоянии опьянения.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергея Листова, он ходатайствовал в суде о взятии мужчины под стражу, потому что поведение данного человека крайне опасно для общества. "Из последнего своего наказания он не сделал соответствующих выводов и спустя короткое время продолжил совершать новые преступления", - пояснил прокурор.

- Не стоит надеяться на то, что в связи с объявленным в Эстонской Республике чрезвычайным положением будет нарушена работа правоохранительных органов и преступники останутся безнаказанными. Как раз наоборот, в это сложное время нашим приоритетом является обеспечение безопасности и общественного порядка. Именно поэтому относимся к подобным происшествиям со всей строгостью, - добавил Листов.

- Это не только очень серьезное нарушение, но пример необдуманного и беспечного поведения, когда человек намеренно поставил в опасность и себя, и других участников дорожного движения, - сказала руководитель патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Леа Бяренсон. - К счастью, сейчас все закончилось без ДТП и никто не пострадал, но последствия могли быть намного трагичнее.

Леа Бяренсон добавила, что управление транспортным средством в состоянии опьянения и на большой скорости значительно уменьшает скорость реакции и способность восприятия ситуации. "Такой водитель не в состоянии отреагировать даже не самое незначительное препятствие, не говоря уж о ситуации, когда на дорогу может неожиданно выйти пешеход - это может привести к самым тяжким последствиям. Водители должны делать все от них зависящее, чтобы все вернулись домой живыми и здоровыми. Управляйте автомобилем только в трезвом виде и придерживайтесь разрешенной скорости", - добавила Бяренсон.