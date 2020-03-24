В ближайшие две недели школьники Эстонии продолжат учиться дистанционно

Об этом во вторник сообщила глава Министерства образования и науки Майлис Репс, отметив, что с 30 марта и в последующие две недели школьники продолжат учиться дома. Она также предположила, что такой режим продлится до конца апреля.

Власти надеются, что из-за такого режима период летних школьных каникул сокращен не будет. Также не планируется отменять весенние каникулы, начинающиеся в последнюю неделю апреля.

По словам Репс, Эстония одной из первых перевела детей на домашнее обучение, и до сих пор этот шаг оправдывал себя.

Министр отметила, что по имеющейся у нее информации, дети дома учатся даже усерднее, чем в школе. Это позволяет надеяться, что школьники не отстают от программы.

Министерство образования и науки также решило, что из-за чрезвычайного положения период выпускных экзаменов в основных школах и гимназиях будет перенесен. Новые даты их проведения пока не определены.

Разрешать ученикам сдавать экзамены из дома государство не планирует, поскольку нет уверенности в том, что школьники будут выполнять работы самостоятельно.

Если чрезвычайное положение в Эстонии продлится до лета, то для завершения основной школы ученикам сдавать экзамены, скорее всего, не придется, а вопрос с гимназистами пока остается открытым. Чиновники в сотрудничестве с гимназиями и вузами рассматривают различные варианты.