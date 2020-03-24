Йыхвиский балетный фестиваль в этом году не состоится

Йыхвиский балетный фестиваль, одно из самых ярких культурных событий в Ида-Вирумаа, который в этом году должен был состояться в 13-й раз, отменен из-за чрезвычайного положения. Об этом сообщил главный организатор фестиваля Йыхвиский концертный дом.
Если в предыдущие годы фестиваль балета в Йыхви проводился в основном в мае, то в этом году он должен был пройти с 19 по 26 апреля.
Главным гостем фестиваля должен был стать Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона.
Деньги за проданные билеты будут возвращены.