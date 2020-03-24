Вт, 24.03.2020
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Йыхвиский балетный фестиваль в этом году не состоится

Alates 2007. aastast Ida-Virumaa kevadise kultuurielu tippsündmust - Jõhvi balletifestivali, sel aastal ei toimu.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Йыхвиский балетный фестиваль, одно из самых ярких культурных событий в Ида-Вирумаа, который в этом году должен был состояться в 13-й раз, отменен из-за чрезвычайного положения. Об этом сообщил главный организатор фестиваля Йыхвиский концертный дом.

Если в предыдущие годы фестиваль балета в Йыхви проводился в основном в мае, то в этом году он должен был пройти с 19 по 26 апреля.

Главным гостем фестиваля должен был стать Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона. 

Деньги за проданные билеты будут возвращены.

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