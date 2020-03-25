Производство респираторов в Силламяэ растет каждый день

Респираторы являются одним из продуктов производства, а в целом "Esfil Tehno" является производителем фильтрующих материалов для воздуха и жидкостей. Если прежде небольшой цех "Esfil Tehno" производил 500 защитных масок в день, то теперь эта цифра достигла шести тысяч, и так как спрос постоянно растет, объемы выпуска продукции увеличиваются каждый день. Мощности позволяют выпускать 10 тысяч масок в смену, сейчас активно готовятся к открытию еще одной смены - вечерней.

По словам председателя правления "Esfil Tehno" Араика Карапетяна, в данный момент на производстве фильтрующих материалов заняты около 70 человек, планируют набрать еще полсотни работников. В условиях растущей безработицы это не должно составить больших трудностей.

- Зарплата начинается с 600 евро, но если человек быстро осваивается и начнет выполнять норму, то может заработать больше, - комментирует собеседник. - Обучение проходит на месте, никаких особенных навыков или знаний не требуется, обычно хватает недели. Работа кропотливая, поэтому особенно подходит женщинам - они более терпеливы.

Араик Карапетян считает, что работников на вторую смену они могут набрать и в своем городе, но не откажут желающим из других, а при необходимости готовы даже организовать транспортную доставку. Он предполагает, что высокий спрос на респираторы сохранится как минимум полгода.

- Очень много заказов из Европы, но пытаемся и делаем все, чтобы обеспечить местный рынок, потому что и в Эстонии сейчас огромная нехватка респираторов, звонят и просят все, - подчеркивает Араик. - Спрос такой, что вторую смену можно было бы запустить хоть завтра, но для этого нужно еще набрать и подготовить людей, чем сейчас активно и занимаемся.