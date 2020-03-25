По решению правительства с пятницы закрываются торговые центры. Открыты в них будут только продуктовые магазины и аптеки

Исполнительный руководитель крупнейших в Ида-Вирумаа, насчитывающих в общем около 700 работников и расположенных в Нарве торговых центров "Astri" и "Fama" Тармо Клейманн сказал, что с точки зрения сохранения жизни и здоровья людей закрытие центров - это единственно правильное решение. "Я очень надеюсь, что это поможет остановить распространение вируса. Но для предпринимателей это колоссальный удар, и я очень надеюсь, что правительство быстро придумает также какие-нибудь разумные компенсационные меры, если хочет предотвратить банкротство множества предприятий", - сказал он.

Товар закуплен, продать его нельзя

По словам Клейманна, посещаемость этих центров сократилась во время чрезвычайного положения в два с половиной раза по сравнению с обычной. Падение оборота оказалось у разных магазинов разным. "Положение хозяев магазинов очень сложное. Новые сезонные товары закуплены, объявления сделаны, а ожидаемые от продаж деньги не поступают".

Он отметил, что обещанная правительством поддержка по зарплатам является большим подспорьем с точки зрения сохранения рабочих мест. "Но если теперь магазины полностью закроются, то денежные краны предпринимателей тоже почти полностью иссякнут", - сказал он, добавив, что нарвские центры предлагают своим клиентам-продавцам, не имеющим собственного э-магазина, возможность торговать через платформу astri.ee, чтобы хоть немного поддержать оборот.

По словам исполнительного руководителя "Jõhvi Kaubakeskus" Андруса Талси, этот центр полностью закроется в пятницу, ведь в нем нет аптек или продуктового магазина. По его словам, около половины магазинов закрылись уже раньше, так как торговля почти полностью остановилась. "Некоторые хозяева магазинов говорили, что покупателей было в центре очень мало, причем больше всего можно было увидеть стариков, которые входят в группу риска и должны бы сидеть дома. Решение о закрытии разумно в том смысле, чтобы люди напрасно не собирались", - отметил он.

Магазины с отдельным входом будут открыты

По словам Талси, хозяева магазинов тоже понимают это решение. "Напрямую никто не жалуется. Но обратные удары будут суровыми. Думаю, что этот запрет не ограничится двумя неделями и маловероятно, что центры снова откроются до мая. Но тогда хороший сезон продажи многих закупленных товаров уже пройдет", - сказал он.

Премьер-министр Юри Ратас сказал на пресс-конференции во вторник вечером, что отдельно стоящие магазины останутся открытыми, но там будет действовать правило: люди передвигаются по одному или максимум по двое и расстояние между ними должно составлять два метра.

Самому Талси принадлежат магазины стройматериалов, лесной и садоводческой техники и велосипедов, расположенные на западной окраине Йыхви и на улице Раквере. "У них входы отдельные и их будем держать открытыми", - сказал он, отметив, что продажа стройматериалов в период чрезвычайного положения упала не очень сильно. - Строительство и ремонты продолжаются, да и велосипеды в последние недели покупали довольно хорошо".