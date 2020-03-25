По волнам коронавирусных страхов гуляет фейковое предупреждение

В полиции "Северному побережью" сказали, что эта история не соответствует действительности и что распространение этого следует прекратить.

Даже простой поиск в интернете показывает, что ровно такое же "предупреждение" распространяется где-то с середины марта, например, и в Латвии, и в Украине.

"Это сообщение не соответствует действительности - предупреждение в таком виде распространять не надо. Настоятельно просим пользователей, поделившихся таким сообщением, удалить его, чтобы не распространять ложную инфоpмацию.

Прежде чем поделиться поступившей из неофициальных источников информацией, просим пользователей соцсетей сначала проверить эту информацию. Можно написать нашему веб-констеблю Яне Фроловой, позвонить в Нарвское отделениe полиции или написать в наш Facebook.

Сообщения о совершенных преступлениях полиция сообщает ежедневно, сводка событий публикуется на сайте полиции - здесь.

В случае, если замечается новая схема мошенничества или замечается, что преступники стали активнее, мы обязательно высылаем в СМИ и публикуем по своим каналам предупреждение - и такой информацией делиться можно и нужно.

Ситуацию с коронавирусом могут активно использовать мошенники, которые постоянно ищут новые способы обманывать людей. Поэтому следует быть предельно бдительными, чтобы не стать жертвой мошенничества. Мы призываем делиться и распространять только ту информацию, которая является проверенной и достоверной, следить за заслуживающими доверия местными средствами массовой информации, чтобы быть в курсе событий.

В период чрезвычайной ситуации в стране все члены нашего общества несут социальную ответственность друг перед другом, поэтому следует максимально ответственно относиться к различного, в том числе и сомнительного содержания информации, стараться её проверить. Безопасность начинается с нас самих!"

Елена РоосРуководитель участковых полицейских Нарвского отделения полиции