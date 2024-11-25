В Йыхвиской гимназии состоялась конференция на тему искусственного интеллекта

В народе говорят, что сегодняшняя молодежь поручает выполнение домашних работ в основном искусственному интеллекту, а сочинения и рефераты сыплются учителям на оценку, как из рога изобилия, без того, чтобы учащиеся вообще изучали тему, накапливали знания и прилагали усилия. AI - это мощное средство, и его поэтический талант и умение писать музыку были продемонстрированы на конференции. Так что Людвигу Сандеру не потребовались бы больше Тийт Пийбелехт и сомнительный домовой, которые потом могли бы начать его шантажировать, пожелай он похвастаться перед кем-нибудь крыльями Пегаса.

- Это все же не совсем так. Если перед тобой лежит чистый лист и первые слова никак не ложатся на бумагу, то AI даст инспирацию, но такого нет, что ты сам ничего делать не будешь и мощная компьютерная программа выполнит всю работу за тебя, - заверили гимназистки Юлия и Софья.

На эстонском языке AI уже прозвали "kratt" - что-то вроде домового-обогатителя. "Как и домовой, он тащит в дом хозяина все подряд - как нужное, так и полное барахло, если ты не сумел толково задать вопрос", - сказал выступивший на конференции Сёрен Прууль, выпускник kood/Jõhvi.

На самом деле AI, конечно, не мыслит самостоятельно, а вытаскивает из своей огромнейшей базы данных самые распространенные слова-продолжения заданных слов. "Чем точнее вопрос, тем адекватнее ответ", - отметил Прууль.

Речь идет о новой, вызывающей много страстей и споров теме, особенно в школе и вообще в учебной среде, однако игнорировать ее нельзя. "Школа служит в первую очередь подготовкой к будущей [трудовой] жизни, и если в ней используют AI, то в школе надо получить соответствующие знания, чтобы создать с будущими коллегами эффективную команду", - сказала Эрика Праве из оргкоманды конференции.