ПЕРЕДОВИЦА: Момент истины для э-государства

Мы все знаем, что Эстония - это э-государство, где цифровые решения уже много лет являются частью повседневной жизни. В интернете мы подаем налоговые декларации, делаем банковские переводы, ведем переписку с учреждениями, голосуем на местных и парламентских выборах и т.д.
Однако действующее чрезвычайное положение является серьезным испытанием истинных возможностей нашего э-государства. Самым большим вызовом, конечно, был полный перевод учреждений образования на дистанционное обучение, который, как кажется на первый взгляд, идет без осечек. Хотя реального обзора того, как дистанционное обучение повлияет на качество образования, мотивацию учащихся и способность всей системы образования поддерживать достаточный уровень школьного образования, ни у кого пока нет.
Самоуправления и госучреждения после введения чрезвычайного положения по большей части закрыли свои здания и перевели обслуживание людей, так сказать, с глазу на глаз в интернет и телефонные каналы, но все же обеспечивают элементарные, самые необходимые социальные услуги.
В сегодняшнем номере газеты можно прочесть, как наши самоуправления, все по-разному, организуют работу местного собрания. Путаницы здесь много, так как выясняется, что в случае чрезвычайного положения во многих сферах существует серая правовая зона, где каждый пытается действовать по своему усмотрению, опираясь только на обобщенные рекомендации министерства. Текущая ситуация, несомненно, послужит хорошим уроком для законодателя и мотивирует впредь закрывать имеющиеся бреши в законах. Также в той части, что касается работы различных инстанций, в том числе местных собраний, а также Рийгикогу в случае пандемии или иных чрезвычайных ситуаций.