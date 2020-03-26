ПЕРЕДОВИЦА: Момент истины для э-государства

Однако действующее чрезвычайное положение является серьезным испытанием истинных возможностей нашего э-государства. Самым большим вызовом, конечно, был полный перевод учреждений образования на дистанционное обучение, который, как кажется на первый взгляд, идет без осечек. Хотя реального обзора того, как дистанционное обучение повлияет на качество образования, мотивацию учащихся и способность всей системы образования поддерживать достаточный уровень школьного образования, ни у кого пока нет.

Самоуправления и госучреждения после введения чрезвычайного положения по большей части закрыли свои здания и перевели обслуживание людей, так сказать, с глазу на глаз в интернет и телефонные каналы, но все же обеспечивают элементарные, самые необходимые социальные услуги.