Как Ухань справился с коронавирусом?

Я посмотрел доклад профессора биостатистики Гарвардского университета Лин Ксихонг, основанный на анализе данных о более чем 25000 заразившихся коронавирусом в столице китайской провинции Хубэй городе Ухане. Профессор 20 марта опубликовала очень важную информацию, с выводами из которой стоит ознакомить также эстонскую общественность.
Ее доклад во многом был сосредоточен на том, какие меры позволили остановить распространение вируса в Ухане. Это не значит, что в Европе или США нужно делать точно такие же вещи. Государства и общества друг от друга отличаются. То, что работает в Китае, может не принести результатов в Европе. Несмотря на это, нам, по-моему, стоит поучиться на опыте Уханя и воспользоваться преимуществом во времени, которое есть у нас.
Профессор Ксихонг начала свой доклад с того, что неуместно сравнивать коронавирус с сезонными вирусами гриппа, ведь смертность от коронавируса в десять раз выше, а экономическое и социальное влияние распространения этого вируса просто гигантское. Статистика Уханя подтверждает также, что в группу риска входят в первую очередь пожилые люди.
Однако главный посыл доклада все же позитивен. На основании данных Уханя можно сделать вывод, что распространение вируса можно остановить, однако это потребовало чрезвычайных мер от официальных властей и огромных усилий от всего общества.
В Ухане число заразившихся выросло очень быстро и система здравоохранения перестала справляться. Город Ухань закрыли, люди должны были сидеть по домам - как сейчас в Эстонии. Однако этих мер оказалось недостаточно, чтобы обуздать распространение вируса. Причин тому было несколько. Во-первых, болезнь передавалась другим членам семьи, которые, в свою очередь, заражали других людей. Во-вторых, инфицированным сложно было получить медицинскую помощь из-за ограничения передвижения. В-третьих, домашний карантин был основан на разумном поведении и честности людей - как и у нас. Однако не все сидели дома - люди ходили в магазины или к врачу.
Главное, чему нас учит опыт Уханя, - то, что мы сегодня делаем в Эстонии (закрытие границ и школ, просьбы находиться дома), с большой долей вероятности не является достаточным, чтобы остановить распространение вируса.
Для преодоления кризиса менее чем за две недели построили две новые больницы, а также открыли 16 полевых госпиталей, используя для этого стадионы и выставочные центры. Также задействовались пустующие отели и общежития, чтобы разместить в них людей с подозрением на коронавирус и тех, кто контактировал с инфицированными.
Всех людей с позитивными пробами, имевших легкие симптомы, отправляли в специально построенные для этого больницы и госпитали. Если состояние помещенных во временную больницу пациентов ухудшалось, их тут же переводили в обычную больницу, чтобы оказать им медицинскую помощь более высокого уровня.
Тех, кого подозревали в заражении коронавирусом (у них имелись симптомы), отправляли на карантин в приспособленные для этого отели. Если проба, взятая у помещенного туда человека, оказывалась позитивной, его переводили в госпиталь. На карантин в отели отправляли и всех тех, у кого была температура. В случае положительного результата анализа их тоже переводили в госпиталь.
Кроме того, в гостиницах и общежитиях размещали тех, кто имел контакты с инфицированными людьми или с людьми, у которых подозревали наличие вируса. Для всех этих людей организовали транспорт до госпиталя или места карантина.
Это принесло результат. Вирус стал значительно меньше передаваться от зараженных людей. Кроме того, люди быстро получали медицинскую помощь, в результате чего меньше людей заболевали тяжело и нуждались в интенсивной терапии. А те, кто нуждался в интенсивной терапии, получали ее быстрее, поскольку уже были под присмотром врачей. Эти шаги значительно сократили перегрузку медицинской системы.
Для врачей Уханя организовали отдельное размещение, чтобы вирус не передался членам их семей и чтобы не заболели сами врачи. Особое внимание уделялось средствам личной защиты медперсонала, чтобы уберечь их от вируса.
Тестов не хватало также в Ухане. Сначала тестировали тех, кого были основания заподозрить в заражении. Во второй половине февраля работников местного самоуправления отправили по домам жителей для выявления людей с симптомами. Их тоже тестировали при первой же возможности. Во вторую очередь тестировали тех, кто контактировал с носителями вируса, но симптомов не имел.
Данная стратегия оказалась успешной. 10 марта были закрыты госпитали. 18 марта стало первым днем, когда не было диагностировано ни одного нового заболевания коронавирусом. Главное, чему нас учит опыт Уханя, - то, что мы сегодня делаем в Эстонии (закрытие границ и школ, просьбы находиться дома), с большой долей вероятности не является достаточным, чтобы остановить распространение вируса.
Я не эксперт в области здравоохранения, то есть не знаю, что правильно, а что нет. Ответ должны найти соответствующие ведомства Эстонии и правительство. Тем не менее, по-моему, очень уместно задать следующие вопросы:
1. Имеются ли какие-то основания верить и надеяться, что в Эстонии распространение вируса будет более медленным, чем в Ухане или, например, в Италии и Испании? Если нет, то ближайшие недели и месяцы станут для всего общества Эстонии очень и очень трудными;
2. Если у нас нет оснований предполагать, что мы отделаемся легче, то не придется ли в Эстонии применить в определенный момент такие же меры, как в Ухане? Если да, то чем раньше мы начнем с этим, тем лучше. Уже сегодня есть владельцы гостиниц, которые предлагают государству практически бесплатно гостиничные номера;
3. Если мы предполагаем, что нуждаемся в более строгих мерах, то надо как можно раньше дать знать об этом. Люди должны иметь четкое представление о том, что произойдет с усугублением кризиса. По-моему, правительство должно опубликовать определенную "дорожную карту" - перечень дополнительных ограничительных мер, которые будут применены, если станет видно, что риск распространения вируса внутри страны велик;
4. Какую роль играют самоуправления? Должны ли крупные города начать по примеру Уханя подготовку к созданию карантинных условий? Должны ли самоуправления создать возможности для доставки продуктов и лекарств пожилым людям на дом? Нужно ли организовать спецтранспорт для людей с подозрением на коронавирус? И так далее.