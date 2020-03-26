Как Ухань справился с коронавирусом?

Кроме того, в гостиницах и общежитиях размещали тех, кто имел контакты с инфицированными людьми или с людьми, у которых подозревали наличие вируса. Для всех этих людей организовали транспорт до госпиталя или места карантина.

Это принесло результат. Вирус стал значительно меньше передаваться от зараженных людей. Кроме того, люди быстро получали медицинскую помощь, в результате чего меньше людей заболевали тяжело и нуждались в интенсивной терапии. А те, кто нуждался в интенсивной терапии, получали ее быстрее, поскольку уже были под присмотром врачей. Эти шаги значительно сократили перегрузку медицинской системы.

Для врачей Уханя организовали отдельное размещение, чтобы вирус не передался членам их семей и чтобы не заболели сами врачи. Особое внимание уделялось средствам личной защиты медперсонала, чтобы уберечь их от вируса.

Тестов не хватало также в Ухане. Сначала тестировали тех, кого были основания заподозрить в заражении. Во второй половине февраля работников местного самоуправления отправили по домам жителей для выявления людей с симптомами. Их тоже тестировали при первой же возможности. Во вторую очередь тестировали тех, кто контактировал с носителями вируса, но симптомов не имел.

Данная стратегия оказалась успешной. 10 марта были закрыты госпитали. 18 марта стало первым днем, когда не было диагностировано ни одного нового заболевания коронавирусом. Главное, чему нас учит опыт Уханя, - то, что мы сегодня делаем в Эстонии (закрытие границ и школ, просьбы находиться дома), с большой долей вероятности не является достаточным, чтобы остановить распространение вируса.

Я не эксперт в области здравоохранения, то есть не знаю, что правильно, а что нет. Ответ должны найти соответствующие ведомства Эстонии и правительство. Тем не менее, по-моему, очень уместно задать следующие вопросы:

1. Имеются ли какие-то основания верить и надеяться, что в Эстонии распространение вируса будет более медленным, чем в Ухане или, например, в Италии и Испании? Если нет, то ближайшие недели и месяцы станут для всего общества Эстонии очень и очень трудными;

2. Если у нас нет оснований предполагать, что мы отделаемся легче, то не придется ли в Эстонии применить в определенный момент такие же меры, как в Ухане? Если да, то чем раньше мы начнем с этим, тем лучше. Уже сегодня есть владельцы гостиниц, которые предлагают государству практически бесплатно гостиничные номера;

3. Если мы предполагаем, что нуждаемся в более строгих мерах, то надо как можно раньше дать знать об этом. Люди должны иметь четкое представление о том, что произойдет с усугублением кризиса. По-моему, правительство должно опубликовать определенную "дорожную карту" - перечень дополнительных ограничительных мер, которые будут применены, если станет видно, что риск распространения вируса внутри страны велик;