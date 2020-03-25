В Йыхви школьная еда потребовалась примерно десяти учащимся

- Мы протягиваем руку помощи тем, у кого есть обоснованная потребность в этой услуге - например, если родители работают на жизненно важных в контексте чрезвычайного положения должностях или если семья испытывает экономические трудности. В понедельник нуждающихся в помощи школьников было девять, во вторник - уже одиннадцать. Число нуждающихся в помощи растет, - прокомментировал помощник старейшины Йыхвиской волости Алексей Наумкин.