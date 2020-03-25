Чт, 26.03.2020
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

В Йыхви школьная еда потребовалась примерно десяти учащимся

Школьная столовая. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Йыхвиская волость в понедельник организовала первую доставку горячего питания ученикам, находящимся на домашнем обучении.

- Мы протягиваем руку помощи тем, у кого есть обоснованная потребность в этой услуге - например, если родители работают на жизненно важных в контексте чрезвычайного положения должностях или если семья испытывает экономические трудности. В понедельник нуждающихся в помощи школьников было девять, во вторник - уже одиннадцать. Число нуждающихся в помощи растет, - прокомментировал помощник старейшины Йыхвиской волости Алексей Наумкин.

Пищу приготовили на детсадовской кухне, волость позаботилась о термопосуде и транспорте.

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