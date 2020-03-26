ВРЕМЯ: В волостях Занаровья не испытывают недостатка в сельхозрабочих

Хотя как раз нынешней зимой молодежь Занаровья массово отправилась работать на сланцевые шахты, в деревнях с большим числом хуторов рабочих рук еще так много, что их при необходимости хватит для выполнения сельхозработ и в глубинных районах страны.

Интересно отметить, что с наступлением весны некоторые хуторяне из Петсеримаа начали зондировать почву в Занаровье с целью приобретения там хуторских наделов. ("Põhja Kodu", 22 марта 1940 г.)

Местные жители ставят заслоны детальным планировкам

Владельцы земли в Алайыэской волости, по соседству с которыми другой собственник хочет открыть базу отдыха, пытаются противостоять этому, ссылаясь на возможные для них неудобства... Три квартирных товарищества в Кохтла-Ярве не желают, чтобы через дорогу от них была открыта платная парковка... Таких примеров в последнее время становится все больше.

Местные самоуправления отмечают, что люди стали очень активно участвовать в открытых обсуждениях детальных планировок. Если раньше было не дозваться, то сегодня они не остаются в стороне, особенно, если это касается нового строительства по соседству с жителями города или волости.

- Мы это приветствуем и всегда стараемся учесть пожелания, замечания. Но беда в том, что нередко люди руководствуются только одним принципом: "Нравится - не нравится", - говорит городской архитектор Кохтла-Ярве Рита Буренкова. - Многие еще не могут понять и расстаться со старым мышлением - мол, если они пожалуются, то все отменят. Нет, нужны действительно веские аргументы, а не эмоции.

Буренкова вспоминает, как в 2006 году, когда намечалось строительство магазина "T-Market" (сейчас "Maxima") по Кескалллеэ, жители пяти соседних домов были категорически против. Они считали, что их тихие дворы превратятся в проходные, что покупатели будут здесь бросать мусор. А в результате за все годы работы магазина от них не поступило ни одной жалобы на что-то подобное.