Жизнь в домах попечения: посещения запрещены, находиться на свежем воздухе разрешено

Обитатели домов попечения скучают по своим близким, чьих визитов теперь им остро не хватает, но могут воспользоваться помощью душепопечителей.
Руководитель Йыхвиского центра опеки Артур Сепперн сказал, что посещения сейчас действительно запрещены, но для близких тех жильцов, которые находятся в тяжелом состоянии, делают исключения.
Также не считают правильным любой ценой удерживать жильцов в здании.
Походы в магазин не разрешены
- Обычно здание заперто, но тех, кто адекватен, мы выпускаем подышать свежим воздухом. Некоторые привыкли гулять каждый день. По моему мнению, это неправильно - сидеть изо дня в день в душной комнате и не выходить. По крайней мере, перед зданием можно бы гулять, мы тем временем сможем проветрить и продезинфицировать комнаты.
Однако разрешение выходить на улицу не означает, что походы в магазин акцептируются. "Если кто-то хочет получить добавку к еде, предлагаемой в центре опеки, для этого есть социальный работник", - уточнил Сепперн.
По утверждению руководителя центра опеки, недостатка в дезинфицирующих и защитных средствах сейчас нет, лекарств и подгузников тоже хватает.
- Во вторник через Департамент здоровья пополнил запас защитных масок. Как Департамент здоровья, так и Департамент социального страхования постоянно в контакте с нами и стараются нас поддержать. Никакой паники нет, единственное, что вызывает у жильцов недовольство, - это то, что посетителей не пускают. Некоторые привыкли, что их навещают каждые выходные. Тем, кто передвигается на собственных ногах или в коляске, легче, лежачим больным немного тяжелее.
АРТУР СЕППЕРН:
По моему мнению, это неправильно - сидеть изо дня в день в душной комнате.
Сепперн добавил, что персонал сейчас справляется. "Работникам каждый день по прибытии на работу измеряют температуру. Есть уговор, что если у человека температура, мы отправляем его домой. Мне тоже каждое утро меряют температуру. Надеемся, что в Ида-Вирумаа ситуация не станет совсем уж плохой, но мы все должны работать во имя этого".
Спокойны, но не радостны
Жильцы и работники Алутагузеского попечительского центра тоже успели адаптироваться к чрезвычайному положению.
- Мы договорились с работниками, чтобы в случае проявления даже малейших симптомов они оставались дома. Сейчас распространяется не только коронавирус, но и другие вирусы. Несколько работников лечатся дома, но мы пока справляемся - часть людей, которые в иное время работают с меньшей нагрузкой, сейчас согласны увеличить нагрузку, - рассказала заведующая Кристийна Этс.
Средств защиты в Алутагузеском попечительском центре хватает. "Поскольку мы оказываем также услуги здравоохранения, запасы есть всегда, и перед более крупной вспышкой мы их пополнили".
Так как Алутагузеский попечительский центр окружен природой, двигаться на свежем воздухе его обитателям разрешается и даже рекомендуется. "Жильцы спокойны, но не радостны, так как им не хватает визитов близких", - призналась Этс, добавив, что для облегчения состояния жильцов распространяют информацию о возможности воспользоваться помощью душепопечителя.
Телефонное консультирование душепопечителей, в рамках которого дома попечения и лечебные учреждения получили персонального душепопечителя, заработало с прошлой недели. Для оказания этой услуги капелланская служба больниц и соцобеспечения Министерства социальных дел созвала кризисную группу, состоящую из обученных душепопечителей, чтобы поддержать пациентов, клиентов и персонал больниц и домов попечения.
- Из-за чрезвычайного положения общение людей, находящихся в домах попечения и больницах, со своими близкими ограничено. Трудовая нагрузка на персонал велика, угроза заражения создает дополнительное напряжение. Нынешняя тревожная ситуация ухудшает психическое и душевное состояние людей и снижает чувство безопасности. Это влияет на здоровье и общую дееспособность, поэтому очень важно, чтобы люди не оставались одни и получали духовную поддержку, - пояснила старший капеллан Министерства социальных дел Катри Ааслав-Тепанди.
Душепопечители консультируют по телефону пациентов, клиентов и их близких, а также персонал. Для получения услуги руководителю лечебного или попечительского учреждения нужно связаться с капелланской службой больниц и соцобеспечения Министерства социальных дел, которая организует работу душепопечителей.