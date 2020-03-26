Жизнь в домах попечения: посещения запрещены, находиться на свежем воздухе разрешено

Руководитель Йыхвиского центра опеки Артур Сепперн сказал, что посещения сейчас действительно запрещены, но для близких тех жильцов, которые находятся в тяжелом состоянии, делают исключения.

Также не считают правильным любой ценой удерживать жильцов в здании.

Походы в магазин не разрешены

- Обычно здание заперто, но тех, кто адекватен, мы выпускаем подышать свежим воздухом. Некоторые привыкли гулять каждый день. По моему мнению, это неправильно - сидеть изо дня в день в душной комнате и не выходить. По крайней мере, перед зданием можно бы гулять, мы тем временем сможем проветрить и продезинфицировать комнаты.

Однако разрешение выходить на улицу не означает, что походы в магазин акцептируются. "Если кто-то хочет получить добавку к еде, предлагаемой в центре опеки, для этого есть социальный работник", - уточнил Сепперн.

По утверждению руководителя центра опеки, недостатка в дезинфицирующих и защитных средствах сейчас нет, лекарств и подгузников тоже хватает.

- Во вторник через Департамент здоровья пополнил запас защитных масок. Как Департамент здоровья, так и Департамент социального страхования постоянно в контакте с нами и стараются нас поддержать. Никакой паники нет, единственное, что вызывает у жильцов недовольство, - это то, что посетителей не пускают. Некоторые привыкли, что их навещают каждые выходные. Тем, кто передвигается на собственных ногах или в коляске, легче, лежачим больным немного тяжелее.

АРТУР СЕППЕРН: По моему мнению, это неправильно - сидеть изо дня в день в душной комнате.

Сепперн добавил, что персонал сейчас справляется. "Работникам каждый день по прибытии на работу измеряют температуру. Есть уговор, что если у человека температура, мы отправляем его домой. Мне тоже каждое утро меряют температуру. Надеемся, что в Ида-Вирумаа ситуация не станет совсем уж плохой, но мы все должны работать во имя этого".

Спокойны, но не радостны

Жильцы и работники Алутагузеского попечительского центра тоже успели адаптироваться к чрезвычайному положению.

- Мы договорились с работниками, чтобы в случае проявления даже малейших симптомов они оставались дома. Сейчас распространяется не только коронавирус, но и другие вирусы. Несколько работников лечатся дома, но мы пока справляемся - часть людей, которые в иное время работают с меньшей нагрузкой, сейчас согласны увеличить нагрузку, - рассказала заведующая Кристийна Этс.

Средств защиты в Алутагузеском попечительском центре хватает. "Поскольку мы оказываем также услуги здравоохранения, запасы есть всегда, и перед более крупной вспышкой мы их пополнили".

Так как Алутагузеский попечительский центр окружен природой, двигаться на свежем воздухе его обитателям разрешается и даже рекомендуется. "Жильцы спокойны, но не радостны, так как им не хватает визитов близких", - призналась Этс, добавив, что для облегчения состояния жильцов распространяют информацию о возможности воспользоваться помощью душепопечителя.

Телефонное консультирование душепопечителей, в рамках которого дома попечения и лечебные учреждения получили персонального душепопечителя, заработало с прошлой недели. Для оказания этой услуги капелланская служба больниц и соцобеспечения Министерства социальных дел созвала кризисную группу, состоящую из обученных душепопечителей, чтобы поддержать пациентов, клиентов и персонал больниц и домов попечения.

- Из-за чрезвычайного положения общение людей, находящихся в домах попечения и больницах, со своими близкими ограничено. Трудовая нагрузка на персонал велика, угроза заражения создает дополнительное напряжение. Нынешняя тревожная ситуация ухудшает психическое и душевное состояние людей и снижает чувство безопасности. Это влияет на здоровье и общую дееспособность, поэтому очень важно, чтобы люди не оставались одни и получали духовную поддержку, - пояснила старший капеллан Министерства социальных дел Катри Ааслав-Тепанди.