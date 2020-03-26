Вместе с коронавирусом появилась возможность заказа еды на дом

В связи с коронавирусом некоторые местные производители вместо того, чтобы зазывать клиентов к себе, предлагают возможность доставки еды на дом. В Люганузеской волости такую услугу оказывает "Pagarikoda", изготовляя на заказ торты, сласти и суши; в Алутагузе в веб переехал хутор Тагавялья; в Йыхви свежие булочки и другой товар из своего магазина доставляет на дом "Promenaadi Talupood"; в Нарве кафе "Muna" за 45 минут доставит на дом горячую еду.

Преодолевают страх

Владелец кафе "Muna" Рихо Леппик признался, что причина появления услуги доставки еды на дом проста: она хоть как-то обеспечивает работой кухню и работников, а также позволяет хоть немного заработать в ситуации, когда количество посетителей и заказов уменьшилось.

Итак, на кухне "Muna" можно заказать на дом горячую еду. Леппик отмечает, что заказов могло бы быть и побольше, но по крайней мере во время обеда автомобиль "Muna" с горячей едой довольно активно ездит по городу. Услугу доставки еды на дом предлагают только в черте города, чтобы избежать увеличения времени выполнения заказа. Сейчас горячую еду успевают доставить на дом менее чем за час после заказа.

Для гарантии безопасности "Muna" продает именно горячую еду, которую раскладывают из печи в посуду еще до того, как она остынет до температуры, позволяющей вирусам выжить. "На своей кухне мы, конечно, строго соблюдаем требования гигиены: повар и посудомойка даже не смотрят друг на друга, а в воздухе постоянно витает запах дезинфицирующего вещества", - сказал он.

РИХО ЛЕППИК: Если в первый раз удается, то понимаешь, что это удобно, быстро и даже дешевле.

Одной из причин малого количества заказов являются, по оценке Леппика, привычка и страх перед новыми услугами. "Я даже сам впервые воспользовался в один день услугой продуктового шкафа и, конечно, волновался, как это дело пойдет, не разочаруюсь ли. Если в первый раз удается, то понимаешь, что это удобно, быстро и даже дешевле", - сказал он, что из временно возникшей ситуации может вырасти совершенно новая услуга, которую будут предлагать и в дальнейшем.

Скорее для помощи

"Promenaadi Talupood", напротив, стал оказывать эту услугу прежде всего для того, чтобы в сложное время помогать людям с доставкой еды на дом. На дом доставляют все, чем торгуют в магазине, начиная с колбас и кончая собственной свежей хлебопекарной продукцией.

Количество заказов не очень велико, но оно не является, по словам руководителя магазина, самоцелью. Важно, чтобы находящимся на карантине безопасно доставлялись продукты на дом.