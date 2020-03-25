Полиция распространила видео с подозреваемыми в ночном поджоге машин

Сообщение о том, что на ул. Креэнхольми горит несколько автомобилей, поступило 25 марта в 3.04. На месте выяснилось, что горят пять автомобилей, по доступной пока информации, было повреждено восемь машин.

Люди в данном происшествии не пострадали, был причинен общий ущерб почти в 20000 евро.

Для расследования происшествия начато уголовное делопроизводство по статье о порче и уничтожении имущества.

По словам ведущего следователя Нарвского отделения полиции Сергея Масленникова, на записи видеокамеры видно, что два человека, личности которых сейчас устанавливаются, подожгли один автомобиль, затем загорелись и соседние.

"Для выяснения всех обстоятельств происшествия начато уголовное делопроизводство и мы приложим все усилия, чтобы как можно быстрее выянить, кто совершил это деяние", - сказал Масленников.