Завершения капремонта на улице Калеви придется подождать

По словам вице-мэра Кохтла-Ярве Дениса Вершинина, в начале года город ходатайствовал, но, к сожалению, не получил поддержки из Министерства экономики и коммуникаций на второй этап реконструкции улицы Калеви. Однако он подчеркнул, что точку в этом проекте пока ставить рано: "Недавно из министерства вновь запрашивали информацию по этому вопросу, поэтому не исключено, что какие-то средства еще найдутся. Подождем новостей".

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко настроена менее оптимистично.

- Учитывая ситуацию в государстве и экономике в частности, вряд ли сейчас можно на что-то надеяться, - считает она. - В городском бюджете таких средств нет. Но если в этом году не получится продолжить, снова будем ходатайствовать о поддержке в следующем году или искать другие инвестиционные возможности.