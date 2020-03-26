Кохтла-Ярве и Тойла закрыли игровые площадки

Для предотвращения скопления детей и молодежи в Тойлаской волости вчера закрыли все восемь игровых площадок: пять в Кохтла-Нымме, две в Тойла и одну в Вока. Вдобавок в Кохтла-Нымме преградили доступ к скейт-парку возле шахтного музея и тренажерному городку по соседству со школой, оградили вокаский стадион и общественные спортивные площадки при школах.

- Также установим повсюду оповещающие таблички и надеемся на понимающее отношение людей, - сказала волостной старейшина Эве Эаст.

Контролировать соблюдение ограничений будут региональный полицейский и чиновники волостной управы.

В Кохтла-Ярве вчера огородили три крупные игровые площадки: одну в Ахтме и две в Ярвеской части города - в Северном и Южном микрорайонах.

- Те, что во дворах товариществ, мы, конечно, закрывать не будем, - сказала мэр Людмила Янченко. - С собственником торгового центра "Vironia" мы договорились, что охранник будет следить за ситуацией и не позволит собираться большими компаниями. Скамейки там уже оградили и Wi-Fi пользоваться нельзя.

По словам Янченко, городские чиновники по охране правопорядка проводят выборочный контроль, помогают и звонки горожан, которые сообщают о собирающихся компаниях.

Йыхви и Люганузе следят за ситуацией

Йыхвиское волостное управление по состоянию на вчерашнее утро не спешило закрывать игровые площадки.

- Мы занимаемся проведением информационной работы и выборочного контроля, - сказал специалист волостного управления по хозяйственным вопросам Айво Тамм, добавив, что эти места объезжают как минимум два раза в день и никакого "наплыва" пока не отмечалось.

- "Pargi Keskus" не позволяет собираться молодежи, в центре "Jewe" молодые люди в один из дней сидели и игрались со смартфонами, но их быстро разогнали, - рассказал он, отметив, что кризисная комиссия постоянно запрашивает информацию в том числе у торговых центров.

ТАУНО ВЫХМАР: Мы принимаем решения сразу, как возникает проблема.

Кризисная комиссия Люганузеской волости вчера в первой половине дня решила, что необходимости закрывать игровые площадки пока нет.

- Большая часть проблемной молодежи собирается в других местах, эти места известны полиции и их проверяют. Игровыми площадками пользуются более добропорядочные люди, и не хотелось бы лишать людей этой возможности, особенно в городах, - пояснил волостной старейшина Виктор Рауам. - Последим за ситуацией пару дней, и если там начнутся нарушения, то площадки, вероятно, закроются с понедельника.

Договорились, что в дневное время ситуацию контролируют чиновники волостной управы и помощники полицейских, в вечернее и ночное время патрулирует полиция.

- Также мы решили запросить ценовое предложение у нескольких охранных фирм, чтобы охранный патруль объезжал города Кивиыли и Пюсси, - назвал Рауам дополнительную меру.

В Алутагузе исходят из необходимости

В Алутагузеской волости вчера закрыли только мяэтагузескую игровую площадку. Она обнесена оградой, поэтому достаточно было запереть калитку. На других игровых и спортивных площадках установили запрещающие таблички.

- Наша ситуация немного отличается от той, что в городах, - сказал волостной старейшина Тауно Выхмар. - Жители, как правило, осведомлены и ведут себя подобающе, например, в мяэтагузеском уличном тренажерном зале и вчера вечером, и сегодня утром не было ни одного человека. Мы принимаем решения сразу, как возникает проблема, но сейчас мы не видим необходимости в таком закрытии.

Выхмар по-прежнему считает проблемным местом Ийзаку, где пару дней назад добавилось еще два человека с положительным диагнозом.

- Проблема была с одним конкретным человеком с подтвержденным диагнозом, который не сидел дома, и хотя мы общались с его семьей, это не помогло, - рассказал он.

Волостные власти пообщались отдельно также с обитателями Пюхтицкого монастыря, которые, по словам Выхмара, осведомлены о введенных ограничениях.