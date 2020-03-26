Влиятельный нарвский политик трогательно попрощался с тюрьмой

Так называемый кардинал Нарвы Алексей Воронов (57), кого до недавних пор считали наиболее влиятельным политиком в приграничном городе, отсидел год за решеткой и 26 марта освободился из Вируской тюрьмы.
У дверей тюрьмы его встретила женщина с распростертыми объятиями.
Перед тем как дойти до белоснежного внедорожника BMW, Воронов остановился у тюремной ограды и несколько раз трогательно помахал рукой в сторону тюремного здания, в котором провел год.
С также встретившим его корреспондентом "Северного побережья" Воронов только поздоровался, но от каких-либо дальнейших интервью категорически отказался - не проронил больше ни слова.
Член Нарвского горсобрания, возглавлявший правящую фракцию "Kodulinn Narva" Воронов был задержан Полицией безопасности 26 марта 2019 года по подозрению в совершении ряда коррупционных преступлений.
Решением от 4 июня 2019 года Вируский уездный суд признал на тот момент уже бывшего члена Нарвского горсобрания и руководителя городского водоканала Narva Vesi Алексея Воронова в получении взятки в крупном размере и в нескольких правонарушениях, связанных с тендерами.
В суде Воронов согласился с назначенным ему наказанием: четыре года и шесть месяцев заключения в тюрьме, из которых год он провел за решеткой реально.
Также по решению суда у Воронова конфисковали свыше 126 тысяч евро и забрали преступно полученое имущество на почти 195 тысяч, плюс процессуальные расходы порядка 1300 евро.
В декабре 2019 года "Северное побережье" рассказывало, что заключенного Алексея Воронова уже выпускают подышать свободой. Депутаты нарвского горсобрания в статье рассуждали о роли, которая может быть или не быть у Воронова после его выхода из тюрьмы.