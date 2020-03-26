Влиятельный нарвский политик трогательно попрощался с тюрьмой

У дверей тюрьмы его встретила женщина с распростертыми объятиями.

Перед тем как дойти до белоснежного внедорожника BMW, Воронов остановился у тюремной ограды и несколько раз трогательно помахал рукой в сторону тюремного здания, в котором провел год.

С также встретившим его корреспондентом "Северного побережья" Воронов только поздоровался, но от каких-либо дальнейших интервью категорически отказался - не проронил больше ни слова.

Член Нарвского горсобрания, возглавлявший правящую фракцию "Kodulinn Narva" Воронов был задержан Полицией безопасности 26 марта 2019 года по подозрению в совершении ряда коррупционных преступлений.

Решением от 4 июня 2019 года Вируский уездный суд признал на тот момент уже бывшего члена Нарвского горсобрания и руководителя городского водоканала Narva Vesi Алексея Воронова в получении взятки в крупном размере и в нескольких правонарушениях, связанных с тендерами.

В суде Воронов согласился с назначенным ему наказанием: четыре года и шесть месяцев заключения в тюрьме, из которых год он провел за решеткой реально.

Также по решению суда у Воронова конфисковали свыше 126 тысяч евро и забрали преступно полученое имущество на почти 195 тысяч, плюс процессуальные расходы порядка 1300 евро.