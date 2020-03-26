Пюхтицкая обитель не закрыта, но призывает к благоразумию

"Дорогие братья и сестры! В эти печальные дни Великого Поста, когда постигшие нас испытания возрастают, призываем вас быть благоразумными, осторожными и рассудительными и временно воздержаться от посещения Пюхтицкого монастыря в это нелегкое для всех нас время.

Обитель всегда с любовью принимала и будет принимать всех приходящих на Святую, Пюхтицкую гору, но в дни наступивших испытаний будем с любовью заботиться друг о друге, выполняя введенные государством экстренные меры и предписания санитарных служб, дабы уберечь друг друга от болезни, которая может быть спровоцирована человеческим легкомыслием. Усердно молимся в святой обители Всемилостивому Господу и Пресвятой Богородице, да укрепит всех нас Господь в терпении и подаст мудрости и смирения. По слову псалмопевца, "сердце сокрушенное и смиренное Господь не уничижит".