Чт, 26.03.2020
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Пюхтицкая обитель не закрыта, но призывает к благоразумию

Пюхтицкий монастырь.

ФОТО: puhtitsa.ee

Настоятельница Пюхтицкого Успенского ставропигиального женского монастыря игуменья Филарета обратилась ко всем прихожанам и другим людям, планирующим посетить святое место в ближайшее время:

"Дорогие братья и сестры! В эти печальные дни Великого Поста, когда постигшие нас испытания возрастают, призываем вас быть благоразумными, осторожными и рассудительными и временно воздержаться от посещения Пюхтицкого монастыря в это нелегкое для всех нас время.

Обитель всегда с любовью принимала и будет принимать всех приходящих на Святую, Пюхтицкую гору, но в дни наступивших испытаний будем с любовью заботиться друг о друге, выполняя введенные государством экстренные меры и предписания санитарных служб, дабы уберечь друг друга от болезни, которая может быть спровоцирована человеческим легкомыслием. Усердно молимся в святой обители Всемилостивому Господу и Пресвятой Богородице, да укрепит всех нас Господь в терпении и подаст мудрости и смирения. По слову псалмопевца, "сердце сокрушенное и смиренное Господь не уничижит".

Благодарим за понимание и просим ваших святых молитв. Храни всех Господь!".

В связи с чрезвычайным положением в стране Таинство Крещения в монастыре временно не совершается.

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