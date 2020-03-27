"Eesti Energia" получила от правительства зеленый свет для строительства нового завода масел

"Eesti Energia" может приступать в Аувере под Нарвой к строительству второго завода масел нового поколения "Enefit 280", поскольку правительство, приняв в четверг решение увеличить собственный капитал госпредприятия на 125 миллионов евро, выполнило последнее необходимое для этого условие.
Правительство предоставило министру финансов Мартину Хельме полномочия для увеличения собственного капитала "Eesti Energia" денежным взносом в объеме 125 миллионов евро. Создание нового завода масел исходит из ожидания государства как владельца и из стратегической цели "Eesti Energia" увеличить производство жидких топлив. В Законе о госбюджете 2020 года необходимая для увеличения собственного капитала "Eesti Energia" денежная сумма предусмотрена.
Второй завод масел "Enefit 280"
- Стоимость - 286 миллионов евро
- Время строительства - 2020-2024
- Объем производства - 268000 тонн жидкого топлива в год
- Потребность в сланце - 2-2,5 миллиона тонн в год
- Количество рабочих мест (на заводе масел, шахтах и др.) - 500
Низкие цены на масло должны быть временными
Председатель правления "Eesti Energia" Хандо Суттер сказал на прошлой неделе "Северному побережью", что совет предприятия уже раньше одобрил инвестицию в новый завод масел при условии, что владелец увеличит акционерный капитал.
Хотя сейчас из-за резкого падения цены на нефть конкурентоспособность производства масла оказалась под ударом, Суттер считает, что это положение - кратковременное. "В отдаленной перспективе завод масел конкурентоспособен", - сказал он.
Суттер сообщил сегодня в пресс-сообщении, что Евросоюз испытывает глубокий энергодефицит, причем особенно сильно в Европе не хватает именно жидких топлив, 90 процентов которых импортируется. "Эстония - одно из немногих государств в Европе, способных само производить жидкие топлива, и я нахожу, что это большая ценность. При этом мы применяем технологию, интерес к которой глобальный, и эти знания мы недавно также экспортировали".
Почти все производимое в Эстонии сланцевое масло продается за пределы страны и используется в основном в качестве корабельного топлива. "При поддержке нового завода годовое производство масла превысит в "Eesti Energia" 700000 тонн; с учетом средней продажной цены жидкого топлива в 2019 году продажа такого объема означает доход от продаж примерно в 250 миллионов евро", - пояснил Суттер.
Он добавил, что технология "Enefit" позволяет в ходе производства сланцевого масла перерабатывать также старые шины и потенциально - пластиковые отходы.
Обеспечит работой 500 человек
Начать строительство нового завода масел планируют нынче, готов он будет в 2024 году, а на полную мощность должен выйти по плану годом позже. Запланированная стоимость инвестиции - 286 миллионов евро. Проектная производственная мощность завода - 268000 тонн жидких топлив в год.
На строительстве завода масел будет задействовано около 1000 работников строительных и технологических предприятий, в том числе до 700 местных людей получат работу на строительстве. К этому во время строительства добавятся косвенные рабочие места в обслуживающем секторе. По оценке экспертов, до половины стоимости строительства нового завода масел может остаться в Эстонии.
После запуска в работу завод масел создаст в общем около 500 непосредственных и косвенных рабочих мест. В том числе новый завод масел обеспечит в будущем шахтерские рабочие места, оказавшиеся под угрозой из-за резкого сокращения производства сланцевой электроэнергии. Завод масел "Enefit 280" будет перерабатывать в год 2-2,5 миллиона тонн сланца, что составляет около четверти прошлогодней сланцедобычи шахт "Eesti Energia".
МАРТИН ХЕЛЬМЕ:
При нынешней экономической ситуации важно делать крупные инфраструктурные инвестиции.
Первый завод масел "Enefit 280" был построен еще в 2012 году, но на его наладку, выход на полную мощность и достижение надежности работы потребовалось гораздо больше времени, чем ожидалось - более шести лет. Хандо Суттер подтвердил, что сейчас "Enefit 280" работает на полную мощность, а полученный при его строительстве и пуске в эксплуатацию опыт позволит запустить следующий завод значительно быстрее.
Десять лет назад - под управлением Сандора Лийве - "Eesti Energia" планировал построить к 2016 году четыре новых завода масел. Однако Хандо Суттер сказал "Северному побережью", что в случае таких крупных инвестиций надо двигаться вперед постепенно - шаг за шагом.
Премьер-министр Юри Ратас отметил, что строительство нового завода масел - это долгосрочная и стратегическая инвестиция, повышающая ценность важнейшего полезного ископаемого Эстонии, создающая новые рабочие места и больше прежнего сохраняющая окружающую среду. "Создание дополнительных рабочих мест уменьшит социальные риски, связанные с изменениями в энергетическом секторе, а также поддержит ида-вируский регион в целом", - сказал Ратас.
Важный для государства источник дохода
Министр финансов Мартин Хельме подчеркнул, что владелец по-прежнему ждет от "Eesti Energia" развития более эффективного и чистого использования сланца, и производство сланцевого масла является хорошим примером этого.
- Создание нового завода масел согласуется с государственными стратегическими документами, такими как программа развития энергохозяйства, программа развития сланцевой отрасли и основные положения климатической политики. Данные программы развития предусматривают уменьшение прямого сжигания сланца и увеличение производства сланцевого масла, - сказал Хельме. - В нынешней экономической ситуации важно делать крупные инфраструктурные инвестиции, тем более что есть основание полагать, что в ближайшем будущем строительство окажется, скорее, более дешевым.
- Со строительством нового завода масел эмиссии СО2 со стороны эстонской сланцевой промышленности и использование сланца не увеличатся, а уменьшатся, по той причине, что параллельно строительству нового завода масел "Eesti Energia" окончательно закроет несколько старых, использовавшихся для производства электроэнергии блоков. Кроме того, интенсивность выбросов СО2 при производстве электроэнергии из сланца в разы выше, чем при производстве сланцевого масла, - отметил Хельме.
Хельме упомянул также, что сланцевый сектор является для государства очень важным источником дохода, откуда в последние годы в госказну поступало более 100 миллионов евро в год, и сланцевая промышленность поможет также сохранить в Ида-Вирумаа высокооплачиваемые рабочие места.