"Eesti Energia" получила от правительства зеленый свет для строительства нового завода масел

Правительство предоставило министру финансов Мартину Хельме полномочия для увеличения собственного капитала "Eesti Energia" денежным взносом в объеме 125 миллионов евро. Создание нового завода масел исходит из ожидания государства как владельца и из стратегической цели "Eesti Energia" увеличить производство жидких топлив. В Законе о госбюджете 2020 года необходимая для увеличения собственного капитала "Eesti Energia" денежная сумма предусмотрена.

Второй завод масел "Enefit 280" Стоимость - 286 миллионов евро

Время строительства - 2020-2024

Объем производства - 268000 тонн жидкого топлива в год

Потребность в сланце - 2-2,5 миллиона тонн в год

Количество рабочих мест (на заводе масел, шахтах и др.) - 500

Низкие цены на масло должны быть временными

Председатель правления "Eesti Energia" Хандо Суттер сказал на прошлой неделе "Северному побережью", что совет предприятия уже раньше одобрил инвестицию в новый завод масел при условии, что владелец увеличит акционерный капитал.

Хотя сейчас из-за резкого падения цены на нефть конкурентоспособность производства масла оказалась под ударом, Суттер считает, что это положение - кратковременное. "В отдаленной перспективе завод масел конкурентоспособен", - сказал он.

Суттер сообщил сегодня в пресс-сообщении, что Евросоюз испытывает глубокий энергодефицит, причем особенно сильно в Европе не хватает именно жидких топлив, 90 процентов которых импортируется. "Эстония - одно из немногих государств в Европе, способных само производить жидкие топлива, и я нахожу, что это большая ценность. При этом мы применяем технологию, интерес к которой глобальный, и эти знания мы недавно также экспортировали".

Почти все производимое в Эстонии сланцевое масло продается за пределы страны и используется в основном в качестве корабельного топлива. "При поддержке нового завода годовое производство масла превысит в "Eesti Energia" 700000 тонн; с учетом средней продажной цены жидкого топлива в 2019 году продажа такого объема означает доход от продаж примерно в 250 миллионов евро", - пояснил Суттер.

Он добавил, что технология "Enefit" позволяет в ходе производства сланцевого масла перерабатывать также старые шины и потенциально - пластиковые отходы.

Обеспечит работой 500 человек

Начать строительство нового завода масел планируют нынче, готов он будет в 2024 году, а на полную мощность должен выйти по плану годом позже. Запланированная стоимость инвестиции - 286 миллионов евро. Проектная производственная мощность завода - 268000 тонн жидких топлив в год.

На строительстве завода масел будет задействовано около 1000 работников строительных и технологических предприятий, в том числе до 700 местных людей получат работу на строительстве. К этому во время строительства добавятся косвенные рабочие места в обслуживающем секторе. По оценке экспертов, до половины стоимости строительства нового завода масел может остаться в Эстонии.