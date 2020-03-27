Развитие Ида-Вируской центральной больницы продолжится при поддержке Инвестиционного банка Северных стран

Банк профинансирует проекты развития Ида-Вируской центральной больницы в сумме 9 миллионов евро и предложит дополнительный займовый лимит в объеме 6 миллионов евро. Общая стоимость проектов вместе с оборудованием составит около 46 миллионов евро, из которых около 19 миллионов евро получены в виде пособия Европейского фонда регионального развития.

- Мы рады сотрудничать с Инвестиционным банком Северных стран, который сумел оценить важность проектов развития больницы, а также поверил в способность нашей больницы претворить планы в жизнь, - сказал председатель правления Ида-Вируской центральной больницы Тармо Баклер.

Строительный проект комплекса активного лечения в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве включает в себя строительство нового здания, а также реновацию старого больничного блока. Поэтапное обновление больницы осуществляется с 2013 года. В результате нынешнего проекта все стационарные лечебные места доведут до высочайшего современного уровня, появятся также новые помещения центра здоровья.

Реконструируемая поликлиника в Ярвеской части города превратится в современный дом здоровья. Работы тут начались в 2018 году, первый этап работ выполнен. Часть семейных врачей и врачей-специалистов, работающих в доме здоровья, на сегодня переехали в реновированную часть здания и готовы приступить к деятельности.