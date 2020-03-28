Анне Пийр может консультировать на основе личного опыта людей, страдающих от домашнего насилия, алкоголизма, утраты и депрессии, поскольку испытала все это на себе. "Было бы грех отбросить опыт, который у меня есть, если я могу поделиться им с другими", - признается женщина, которая выкарабкалась на более светлую сторону жизни.

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- Вы помогаете в качестве консультанта Ида-Вирумааскому опорному центру-приюту для женщин и для этого ездите сюда из Вильянди. Почему вы согласны предпринимать такой длинный путь?