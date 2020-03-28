Все ида-вируские самоуправления предлагают замену школьному питанию

Из-за продления дистанционного обучения все самоуправления Ида-Вирумаа решили обеспечивать учеников вместо бесплатных школьных обедов продуктовыми пакетами или горячим питанием, раздавая их либо изъявившим желание семьям, либо всем школьникам.
В Силламяэ заменяющие школьный обед пакеты с сухим пайком предусмотрены для всех учеников городских муниципальных школ. Такое решение приняли потому, что, по сообщению Министерства образования и науки, дистанционное обучение продлено еще по крайней мере на две недели и с большой долей вероятности продлится также до конца апреля.
С продуктовыми пакетами проще
По словам мэра Силламяэ Тыниса Калберга, цель выделенного самоуправлениям пособия на школьное питание в размере 1 евро в день - обеспечить ученикам по крайней мере один прием пищи в день.
- Когда объявили чрезвычайное положение, министерство распорядилось: школьное питание предусмотрено все-таки для того времени, когда дети посещают школу, а дома питание им обеспечивают родители, но если кто-то испытывает нужду, то это пересматривается в индивидуальном порядке. Мы решили все же, что поскольку дети остаются дома на больший срок, чем две недели, то используем деньги целесообразно и предложим детям еду.
Силламяэ выбрал раздачу школьных обедов в виде продуктовых пакетов, что, по словам Калберга, является более простым вариантом при наличии 1100 учеников. "Горячий обед был бы лучше, но при его организации существуют свои риски. Прежде всего вопрос, как избегать каждый день скопления людей. А в случае продуктовых пакетов можно сразу раздать запас на долгое время".
Силламяэские школы вместе с поставщиком услуги питания организуют раздачу пакетов 2 и 3 апреля из расчета один пакет на 15 учебных дней. При комплектации продуктовых пакетов исходят из рекомендаций Департамента здоровья. По словам Калберга, оказавшиеся в сложном экономическом положении семьи могут попросить в отделе социального попечительства дополнительную помощь.
Нарва-Йыэсуу изменил мнение
Город Нарва-Йыэсуу решил на прошлой неделе, что обеспечит питание для школьников по принципу равного подхода и предложит возможность горячего обеда всем ученикам, сотрудничая при раздаче еды с магазинами торговой сети "Coop". На этой неделе приняли решение, что с понедельника обеспечивать питанием будут только на основании потребности.
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин объяснил это ужесточением с 25 марта требований чрезвычайного положения, в соответствии с которыми ограничивается право передвижения людей, а также использование публичного пространства и помещений общественных учреждений. Обеспечивать питание на основании потребности продолжат по спискам, которые школы представят в городской социальный отдел.
Остальные ида-вируские самоуправления тоже исходят из потребностей семей.
Проведенный в школах Тойлаской волости опрос показал, что помощь в обеспечении детей питанием требуется 60 семьям. "Мы исходили из того, что поскольку период дистанционного обучения затягивается, то родители заинтересованы и испытывают потребность в питании. Для заинтересованных в этом семей продуктовые пакеты комплектуются на три недели. Из министерства поступила информация, что мы должны быть готовы обеспечить питание и тем ученикам, которые не учатся в волостных школах", - сказала помощник тойлаского волостного старейшины Керда Эйерт.
В Люганузеской волости школы тоже составили списки учеников, которым пригодилась бы продуктовая помощь.
- Мы вместе с социальным отделом составили стандартный набор из того, что есть в школьных столовых и не портится: бакалея, сироп, овощные консервы и прочее по цене примерно 1 евро на день, что компенсирует государство. Содержимое пакета рассчитано на две недели. Социальный отдел помогает при доставке пакетов, а кто может, приходят за ним сами, с учетом всех требований чрезвычайного положения, - объяснил советник волостного управления по образованию Арне Пийримяги.
Он добавил, что интерес семей школьников к продуктовым пакетам растет и приближается к тому, что этой возможностью пользуется почти половина. "С одной стороны, есть необходимость, а с другой - такое отношение, что если можно получить бесплатно, то почему бы и нет. Мы слышали и такие разговоры, что собаки все-таки будут накормлены. Среди желающих получить пакет есть и такие, кто и не должен бы его просить", - отметил Пийримяги.
Йыхви тоже кормит школьников, имеющих необходимость в этом. В понедельник волость организовала первую доставку горячих обедов находящимся на дистанционном обучении ученикам. Еда была приготовлена в детсадовской столовой, а волость позаботилась о термопосуде и транспорте. "В понедельник нуждающихся в помощи школьников было девять, но число их растет", - прокомментировал помощник йыхвиского волостного старейшины Алексей Наумкин.
Нарвские школы на этой неделе раздавали продуктовые пакеты на десять учебных дней. Для этого директора школ составили списки учеников, желающих получить продуктовый пакет. Продуктовую помощь получили около 80 процентов учеников муниципальных школ.
Школа решает сама
Кохтла-Ярве отказался от одинакового подхода ко всем школам. "Мы поручили решение этого вопроса школьным руководителям. Каждый директор исходит при подготовке и раздаче продуктовых наборов из особенностей и потребностей своей школы. Работа уже идет, и на следующие две недели продуктовыми пакетами обеспечат тех, кто в них нуждается", - сказала заммэра Нина Алексеева.
НИНА АЛЕКСЕЕВА:
Мы поручили решить этот вопрос школьным руководителям.
Алутагузеская волость приобретает запасы продуктов для семей, кто дал знать о своей потребности в помощи. "Мы составили списки всех нуждающихся в помощи семей со всеми их проблемами, ведь школьное питание - это не единственная проблема", - отметила помощник волостного старейшины Кайри Соомер.
Алутагузеская волость предпочитает горячим обедам продуктовые наборы. "Был бы горячий обед, возник бы вопрос: если его привезут школьникам, то для остальной семьи придется готовить отдельно? А продуктовый набор можно использовать, чтобы приготовить еду для всей семьи", - объяснила Соомер.