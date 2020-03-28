Все ида-вируские самоуправления предлагают замену школьному питанию

В Люганузеской волости школы тоже составили списки учеников, которым пригодилась бы продуктовая помощь.

- Мы вместе с социальным отделом составили стандартный набор из того, что есть в школьных столовых и не портится: бакалея, сироп, овощные консервы и прочее по цене примерно 1 евро на день, что компенсирует государство. Содержимое пакета рассчитано на две недели. Социальный отдел помогает при доставке пакетов, а кто может, приходят за ним сами, с учетом всех требований чрезвычайного положения, - объяснил советник волостного управления по образованию Арне Пийримяги.

Он добавил, что интерес семей школьников к продуктовым пакетам растет и приближается к тому, что этой возможностью пользуется почти половина. "С одной стороны, есть необходимость, а с другой - такое отношение, что если можно получить бесплатно, то почему бы и нет. Мы слышали и такие разговоры, что собаки все-таки будут накормлены. Среди желающих получить пакет есть и такие, кто и не должен бы его просить", - отметил Пийримяги.

Йыхви тоже кормит школьников, имеющих необходимость в этом. В понедельник волость организовала первую доставку горячих обедов находящимся на дистанционном обучении ученикам. Еда была приготовлена в детсадовской столовой, а волость позаботилась о термопосуде и транспорте. "В понедельник нуждающихся в помощи школьников было девять, но число их растет", - прокомментировал помощник йыхвиского волостного старейшины Алексей Наумкин.

Нарвские школы на этой неделе раздавали продуктовые пакеты на десять учебных дней. Для этого директора школ составили списки учеников, желающих получить продуктовый пакет. Продуктовую помощь получили около 80 процентов учеников муниципальных школ.

Школа решает сама

Кохтла-Ярве отказался от одинакового подхода ко всем школам. "Мы поручили решение этого вопроса школьным руководителям. Каждый директор исходит при подготовке и раздаче продуктовых наборов из особенностей и потребностей своей школы. Работа уже идет, и на следующие две недели продуктовыми пакетами обеспечат тех, кто в них нуждается", - сказала заммэра Нина Алексеева.

НИНА АЛЕКСЕЕВА: Мы поручили решить этот вопрос школьным руководителям.

Алутагузеская волость приобретает запасы продуктов для семей, кто дал знать о своей потребности в помощи. "Мы составили списки всех нуждающихся в помощи семей со всеми их проблемами, ведь школьное питание - это не единственная проблема", - отметила помощник волостного старейшины Кайри Соомер.