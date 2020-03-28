ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Хандо Суттер

С одной стороны, может показаться безрассудным решение направить 125 миллионов евро из госбюджета в строительство нового завода масел в то время, когда из-за связанного с коронавирусом падения спроса и драки между нефтяными государствами цена барреля нефти упала ниже 30 долларов, а в связи с этим и цены на масло скатились настолько, что под вопросом оказалась экономическая целесообразность его производства.

Однако история показывает, что цена нефти то и дело падает и снова поднимается. И выигрывает, скорее, тот, кто начинает строительство завода в период спада, когда цены на строительство тоже низкие, а заканчивает стройку, когда цены вновь вырастают. С первым заводом масел "Enefit 280" получилось, скорее, наоборот. Риски остаются в любом случае, но если взглянуть, насколько многих сланцевая промышленность кормила до сих пор в Эстонии, то такие риски брать стоит. С точки зрения Ида-Вирумаа - особенно.