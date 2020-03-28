ПЕРЕДОВИЦА: Маленькая помощь родителю в сложное время

В последнее время в связи с распространением коронавируса очень много говорят о так называемых бойцах передней линии, то есть о полицейских, медиках, продавцах, спасателях и т.д. О тех, кто в нынешней ситуации, кладя на чашу весов собственное здоровье, отдают все силы, чтобы наше находящееся в сложном положении общество все же функционировало.
Однако меньше говорится о людях, чья нагрузка сильно возросла в связи с семейными обязанностями. Когда разговор заходит о закрытых школах и дистанционном обучении, то говорят обычно о том, как ученики и учителя справляются в новой ситуации. Но гораздо меньшего внимания удостаиваются родители, превратившиеся в связи с этим в тыловые силы э-школы.
Они стали учителями, поварами, уборщиками - одним словом, всем школьным персоналом в одном-двух лицах; они являются медиками, спасателями и полицейскими в стенах своего дома и, разумеется, остаются в то же время родителями. Исполняя все эти должностные обязанности, они, как правило, должны выполнять и свою основную работу (если это еще возможно и нужно в сложившейся ситуации), а также постоянно быть в курсе положения в стране, следить за новыми распоряжениями и быть готовыми изменять свою деятельность в соответствии с ними. Многим при этом приходится покидать стены дома, чтобы ходить на работу, поскольку сами и являются теми же полицейскими, медиками, продавцами... И все это - испытывая тревогу и волнение за свое здоровье и своих детей, за свое экономическое будущее и прочие будничные вещи.
Все это - чрезвычайное положение для обычного родителя, которое приходится терпеть сейчас большей части людей. Поэтому даже самый маленький шаг в помощь родителю приветствуется и достоин похвалы. Сегодняшнее "Северное побережье" тоже подробно рассказывает о том, как наши самоуправления в это нелегкое время решают вопрос питания сидящих дома школьников. Тут совершенно неуместны обвинения в том, будто часть родителей используют ситуацию в корыстных целях, якобы они и сами справляются с кормлением детей. В нынешней ситуации даже эта маленькая осязаемая помощь является подспорьем для семей, в которых родителям приходится сильно напрягаться.