ПЕРЕДОВИЦА: Маленькая помощь родителю в сложное время

Однако меньше говорится о людях, чья нагрузка сильно возросла в связи с семейными обязанностями. Когда разговор заходит о закрытых школах и дистанционном обучении, то говорят обычно о том, как ученики и учителя справляются в новой ситуации. Но гораздо меньшего внимания удостаиваются родители, превратившиеся в связи с этим в тыловые силы э-школы.

Они стали учителями, поварами, уборщиками - одним словом, всем школьным персоналом в одном-двух лицах; они являются медиками, спасателями и полицейскими в стенах своего дома и, разумеется, остаются в то же время родителями. Исполняя все эти должностные обязанности, они, как правило, должны выполнять и свою основную работу (если это еще возможно и нужно в сложившейся ситуации), а также постоянно быть в курсе положения в стране, следить за новыми распоряжениями и быть готовыми изменять свою деятельность в соответствии с ними. Многим при этом приходится покидать стены дома, чтобы ходить на работу, поскольку сами и являются теми же полицейскими, медиками, продавцами... И все это - испытывая тревогу и волнение за свое здоровье и своих детей, за свое экономическое будущее и прочие будничные вещи.