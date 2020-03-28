В Ийзаку больной коронавирусом мужчина отправился кутить с друзьями

Правда, под более строгим контролем находились те, кто прибыл в Эстонию в последние недели.

Полиция контролирует

Живущий в Тойлаской волости в Вока Яак Саар неделю назад вернулся из Индонезии, с острова Бали, и неделю находится дома. Произошедшее в аэропорту ему до сих пор непонятно. "Я был готов к тому, что поскольку ситуация серьезная, нам сделают тесты, измерят температуру тела и т.д. Вместо этого нас очень долго держали вместе в одном помещении, где был всего один предупреждающий плакат на трех языках", - рассказал он.

По его словам, пограничники сидели там в один ряд и никто не понимал, почему людей не пропускают. "Думал, что же этот пограничник в итоге со мной сделает. Ничего! Просканировал паспорт и напомнил, что я должен две недели находиться дома. Это были все профилактические действия со стороны государства в аэропорту".

Полиция после этого все же позвонила Саару и поинтересовалась, как он со своей семьей соблюдает карантинный режим. "Я сказал, что отношусь к этому со всей серьезностью, тем более что у моего друга есть дети с иммунодефицитом. Я действительно отношусь к этому очень серьезно. Мы с соседом перекликаемся через дорогу, если хотим пообщаться. Друзья пару раз приносили поесть, оставляют пакеты поодаль от дома", - рассказал Саар о своем ритме жизни сейчас.

Вдобавок к полиции начиная с 27 марта оповещать на улицах людей об опасностях, связанных с коронавирусом, будут также местные самоуправления Вирумаа, Идаский спасательный центр и Инспекция окружающей среды.

Идаский префект Тарво Крууп пояснил, что речь идет об операции по спасению жизней. "В сотрудничестве с партнерами мы создали единый фронт для борьбы с коронавирусом и наша общая цель - спасти человеческие жизни. Со стороны местных самоуправлений к процессу привлекут службы охраны правопорядка и процессуальные службы, а также активных членов общины, как спортсменов, так и учителей. Спасатели, вдобавок к своей основной работе, внесут лепту в разъяснительную работу в составе дополнительных патрулей", - сообщила Идаская префектура.

Патрули, создаваемые местными самоуправлениями, можно распознать по светоотражающим жилетам, а вносящие лепту в совместную деятельность чиновники госучреждений облачены в свою служебную форму.

Руководитель Йыхвиского отделения полиции Андреас Клиймант:

Андреас Клиймант. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

- Полиция в ходе всех своих обычных действий при установлении личности (например, в ходе надзора за дорожным движением) проверяет, не обязан ли данный человек находиться дома. С сегодняшнего дня полиция начала проверять людей, приехавших в Эстонию и обязанных две недели оставаться дома, также по телефону. Необходимость иных мер и визита на дом оценивается на основании имеющихся результатов контроля или прочих данных.

- Кого люди должны оповещать в случае, если они видят в общественном пространстве человека, который, насколько им известно, должен быть в карантине?

- Если в общественном пространстве замечают человека, который должен быть в карантине, то можно оповестить об этом полицию, и после поступления информации полиция проведет проверку, применив подходящие и пропорциональные меры.

- Находятся ли под особым вниманием люди, которые сдали положительный тест и помещены на карантин? Как часто и каким образом их контролируют?

- С 28 марта контроль полиции распространяется также на заразившихся коронавирусом и людей, которые живут вместе с ними. Департамент здоровья передает данные заразившихся Департаменту полиции и погранохраны, и полиция проверяет, находятся ли люди дома, в ходе телефонной беседы. Если связаться с человеком по телефону не удается, полиция проверяет его место жительства. Если человек не выполняет установленные требования, полиция составляет предписание. Если это не помогает, то в качестве следующего средства воздействия применяется штраф до 2000 евро. Заболевший человек может покидать дом только по распоряжению работника здравоохранения или полиции либо в случае экстренной ситуации, угрожающей жизни или здоровью человека.

- Что может предпринять полиция, поймав человека, который нарушает правила карантина?

- В случае нарушения полиция первым делом общается с человеком и объясняет ему, почему для защиты его собственного здоровья и здоровья других необходимо выполнять то обещание, которое он дал государству, заверив своей подписью, при въезде в Эстонию. Цель полиции - не наказывать, а делать все для того, чтобы воспрепятствовать распространению вируса. В случае повторного нарушения или если человек своим поведением показывает, что он не понимает, насколько серьезно следует относиться к обязанности находиться дома в течение 14 дней, полиция может составить предписание, а в случае его невыполнения - назначить штраф.

- Имеется ли у полиции база данных людей, помещенных на карантин?

- У людей, прибывших из-за границы, взяли подпись, что обязывает их две недели находиться дома. На основании этого подписанного документа мы получаем данные о людях, обязанных ограничить передвижение.

- Как вы прокомментируете случай в Ийзаку, где коронабольной отправился кутить с друзьями?

- Обязанность находиться дома, разумеется, должны выполнять все те, кто вернулся из поездки или у кого диагностирован вирус. Но и здоровые люди должны избегать собираться большой компанией со своими друзьями и знакомыми, как на улице, так и в помещении. Несоблюдение установленных правил - это крайне безответственное поведение. Для того чтобы сдержать распространение вируса, свой вклад должны внести все, в особенности носители вируса или люди с симптомами заболевания. Только сообща, поступая добросовестно, мы сможем остановить распространение вируса.