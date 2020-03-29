МИД призывает временно пребывающих в России граждан и жителей Эстонии вернуться домой

Вернуться в Эстонию следует в течение 29 марта, сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства иностранных дел.

"С понедельника процесс пересечения границы для выезда из России может быть очень сложным. Решение российского правительства о закрытии границы касается всех пограничных пунктов, в том числе и пешеходного пункта Ивангород-Нарва", - предупредили в МИД ЭР.

По данным эстонских властей, с 30 марта въезд и выезд из России будет разрешен только в исключительных случаях.

"На данный момент российские власти не опубликовали официального объяснения относительно того, смогут ли граждане и жители Эстонии покинуть страну с 30 марта и на каких основаниях. Поэтому мы просим жителей Эстонии, временно пребывающих в России, знать, что уже 30 марта они не смогут покинуть страну", - резюмировали в МИД.