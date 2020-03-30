Открытие нового рынка в Силламяэ откладывается

К такому решению пришли в понедельник владельцы нового бизнес-здания ТОО "Aragats" - он распахнет двери, как только улучшится ситуация с распространением коронавируса.
Представитель владельца здания ТОО "Aragats" Араик Карапетян сказал, что хотя деятельность рынков не запрещена при условии обеспечения профилактических мер, они решили отложить открытие нового объекта до лучших времен. "У нас все готово, будем следить за ситуацией каждую неделю - как только эпидемиологическое положение в стране станет лучше, пригласим продавцов и покупателей".
Вторую часть нового бизнес-здания занимает магазин популярной европейской розничной сети одежды и промтоваров "Pepco", арендаторы также решили временно приостановить торговлю, несмотря на то, что имеют право - у магазина есть отдельный вход.
Площадь построенного фирмой "Mapri Ehitus" бизнес-здания - 1300 квадратных метров, ТОО "Aragats" инвестировало в него более миллиона евро. Договоры с будущими арендаторами заключены и все места для рыночной торговли забронированы.