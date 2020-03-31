Кризис и стратегический интерес Эстонии

Под наплывом известий о коронавирусе многие, наверное, не обратили внимания на важную новость: финское государство на протяжении следующих трех месяцев поддержит регулярное движение кораблей "Galaxy" и "Baltic Princess" компании "Tallink" по маршруту Турку - Стокгольм и движение корабля "Megastar" на линии Таллинн - Хельсинки. Решение было принято за несколько дней.

Громадный "Megastar" сейчас курсирует между Таллинном и Хельсинки шесть раз в день, причем не на каждом рейсе находится место для всех грузовых автомобилей. Вместе с тем пассажиров на корабле обычно около двухсот, что в несколько раз меньше, чем на обычном отправлении корабля "Georg Ots" 30 лет назад.

Для чего финское государство это делает - восполняет недостающий доход маршрутов "Tallink"? Для того, чтобы обеспечить движение товаров из Европы в Финляндию и из Финляндии в Европу.

Посмотрим на карту Европы. Финляндия находится в верхнем восточном углу Северной Европы и, по сути, представляет собой примыкающий к России полуостров между Ботническим и Финским заливами. Для того чтобы человек или грузовик с товаром попали из Германии в Хельсинки, нужно проехать через Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и пересечь Финский залив. Альтернатива - ехать через Швецию, где море придется переплывать аж два раза.

Так что с точки зрения финского государства совсем несложно сделать выбор в пользу оплаты рейсов "Megastar", "Galaxy" и "Baltic Princess" в ситуации, когда авиасообщение все равно что прекратилось. Это логично.

Положение Эстонии на карте Европы лишь немного лучше. Мы находимся на юге от Финского залива, но сухопутный путь в Центральную Европу - долгое и хлопотное предприятие, как знает каждый эстоноземелец, который хотя бы раз проезжал на автомобиле через Литву и Польшу. Между ними находится Сувалкский коридор, известный больше в качестве военного термина, значение которого недавно многим стало ясно.

В один и тот же обычный день, когда десятки фур и пара сотен пассажиров шесть раз отбывают из Таллинна в Хельсинки, из Таллиннского аэропорта отправляется всего два регулярных рейса.

Эстонские чиновники и политики не всегда хотят хорошо понимать стратегические интересы Эстонии, и поэтому покупка у "Tallink" на месяц услуги на маршруте Палдиски - Засниц оказалась сюрпризом в той же мере, в какой не была сюрпризом поддержка Финляндией сообщения со Швецией и Эстонией. Очевидно, толчком послужило то обстоятельство, что большое число эстоноземельцев, казалось, застряли за границей Польши в Германии.

Нам повезло, что существует судоходная компания, у которой как Финляндия, так и Эстония могут заказать жизненно важную услугу судоходного сообщения, что у нее есть большие и современные корабли и она находится в собственности эстонцев.