Кризис и стратегический интерес Эстонии

Проистекающий из географического положения Эстонии стратегический интерес - это сообщение с Европой, которое каждый кризис последних десятилетий тем или иным образом ставил под сомнение.
Под наплывом известий о коронавирусе многие, наверное, не обратили внимания на важную новость: финское государство на протяжении следующих трех месяцев поддержит регулярное движение кораблей "Galaxy" и "Baltic Princess" компании "Tallink" по маршруту Турку - Стокгольм и движение корабля "Megastar" на линии Таллинн - Хельсинки. Решение было принято за несколько дней.
Громадный "Megastar" сейчас курсирует между Таллинном и Хельсинки шесть раз в день, причем не на каждом рейсе находится место для всех грузовых автомобилей. Вместе с тем пассажиров на корабле обычно около двухсот, что в несколько раз меньше, чем на обычном отправлении корабля "Georg Ots" 30 лет назад.
Для чего финское государство это делает - восполняет недостающий доход маршрутов "Tallink"? Для того, чтобы обеспечить движение товаров из Европы в Финляндию и из Финляндии в Европу.
Посмотрим на карту Европы. Финляндия находится в верхнем восточном углу Северной Европы и, по сути, представляет собой примыкающий к России полуостров между Ботническим и Финским заливами. Для того чтобы человек или грузовик с товаром попали из Германии в Хельсинки, нужно проехать через Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и пересечь Финский залив. Альтернатива - ехать через Швецию, где море придется переплывать аж два раза.
Так что с точки зрения финского государства совсем несложно сделать выбор в пользу оплаты рейсов "Megastar", "Galaxy" и "Baltic Princess" в ситуации, когда авиасообщение все равно что прекратилось. Это логично.
Положение Эстонии на карте Европы лишь немного лучше. Мы находимся на юге от Финского залива, но сухопутный путь в Центральную Европу - долгое и хлопотное предприятие, как знает каждый эстоноземелец, который хотя бы раз проезжал на автомобиле через Литву и Польшу. Между ними находится Сувалкский коридор, известный больше в качестве военного термина, значение которого недавно многим стало ясно.
В один и тот же обычный день, когда десятки фур и пара сотен пассажиров шесть раз отбывают из Таллинна в Хельсинки, из Таллиннского аэропорта отправляется всего два регулярных рейса.
Эстонские чиновники и политики не всегда хотят хорошо понимать стратегические интересы Эстонии, и поэтому покупка у "Tallink" на месяц услуги на маршруте Палдиски - Засниц оказалась сюрпризом в той же мере, в какой не была сюрпризом поддержка Финляндией сообщения со Швецией и Эстонией. Очевидно, толчком послужило то обстоятельство, что большое число эстоноземельцев, казалось, застряли за границей Польши в Германии.
Нам повезло, что существует судоходная компания, у которой как Финляндия, так и Эстония могут заказать жизненно важную услугу судоходного сообщения, что у нее есть большие и современные корабли и она находится в собственности эстонцев.
Повезло и с тем, что нет никакого нелепого правила, запрещающего государству сделать такой заказ.
В европейской авиации такое правило, к сожалению, есть, и оно обернулось для Эстонии и эстоноземельцев большими проблемами и затратами. Все мы знаем эту печальную историю, начиная с "Estonian Air" и заканчивая "Nordica", нет повода рассказывать ее заново.
В один и тот же обычный день, когда десятки фур и пара сотен пассажиров шесть раз отбывают из Таллинна в Хельсинки, из Таллиннского аэропорта отправляется всего два регулярных рейса: рейс "Belavia" в Минск и рейс "Turkish Airlines" в Стамбул.
Два авиарейса в день и ни одного в Европу - это стратегическая катастрофа, значение которой в полной мере еще не осознано.
Когда вирус отступит, экономика начнет восстанавливаться. Закрытые за несколько недель десятки авиалиний из Таллинна в важные европейские пункты назначения восстановятся, вероятно, лишь отчасти и в медленном темпе. Не зря ведь раньше шутили, что эстонца можно узнать вечером в Европе по уставшему и сонному виду, поскольку для того, чтобы добраться до места ко второй половине дня, он начал свой путь из дома с двумя пересадками в четыре часа утра.
Возможности, что эстонское государство, руководствуясь стратегическим интересом, закажет 15 ежедневных регулярных маршрутов "вылет утром, к вечеру домой" в города Европы за 100 миллионов евро в год, нет, поскольку правила конкуренции, исходящие из комфорта потребителей больших стран, ее запретили.
Но кризис - это возможность. В чрезвычайной ситуации, когда Европейский союз с целью смягчить экономический спад обозначил возможность ослабить ограничения на оказание государственной помощи, Эстония должна добиться постоянного исключения или же проигнорировать правила и заключить с "Nordica" долгосрочный договор на выполнение соответствующего заказа. Потраченные деньги вернутся приумноженными через доходы предпринимателей, а оттуда - через налоги. Заодно сохранились бы высокооплачиваемые рабочие места в хорошо развитом авиационном кластере Эстонии.
В отличие от двух миллиардов евро первого пакета поддержки, которые мы сразу "съедим", это была бы мера поддержки по типу инвестиции, направленная в будущее.