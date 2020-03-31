Депутаты Центристской партии не согласились уменьшить зарплату председателя Кохтла-Ярвеского горсобрания

В начале года соцдемы вышли с предложением отменить вследствие маленькой рабочей нагрузки и ответственности должностной оклад председателя горсобрания и назначить за выполняемую на этом посту работу компенсацию в размере двух минимальных зарплат, то есть 1168 евро.

На состоявшемся в четверг электронном заседании горсобрания это предложение не прошло, поскольку его поддержали только пять членов фракции соцдемов и реформист Мерике Пери. Остальные 18 депутатов, большинство которых входят в центристскую фракцию, предложение не поддержали. Сама Рийна Иванова не голосовала.

Работа горсобрания усохла

По словам лидера соцдемов Эдуарда Одинца, Кохтла-Ярвеское горсобрание делегировало почти всю работу и ответственность, которые позволяют правовые акты, горуправлению, и, исходя из этого, объем работы как горсобрания, так и его председателя очень уменьшился. Он привел в подтверждение тот факт, что состоявшиеся в течение последнего полугодия - с сентября по февраль - шесть заседаний длились в сумме менее пяти часов и на них обсуждали менее пары десятков вопросов.

- Это показывает, что у горсобрания было не особо много работы над проектами в периоды между заседаниями, - сказал он, найдя, что представление города и вручение цветов на нескольких собраниях и публичных мероприятиях не должны бы являться такой дорогой работой.

По словам Одинца, неразумно платить председателю горсобрания за такую маленькую рабочую нагрузку зарплату в размере 4320 евро в месяц плюс к тому же компенсация за использование личного легкового автомобиля до 335 евро. "Это задевает социальный нерв горожан и никоим образом не справедливо", - сказал он, отметив, что объем работы и ответственность председателя горсобрания даже приблизительно не соизмеримы с объемом работы получающего такую же зарплату мэра. Он напомнил, что в период предыдущего кризиса десять лет назад должность председателя Кохтла-Ярвеского горсобрания не была оплачиваемой, и ни малейшей необходимости в этом нет и сейчас.

Народного бюджета нынче не будет

Отстаивавшие сохранение прежней зарплаты председателя горсобрания члены горсобрания Валентина Кутузова и Светлана Скоробогатова обвинили работающего в Министерстве культуры Одинца в том, что он, проживая в основном в Таллинне, просто не знает, какую огромную работу выполняет Рийна Иванова.