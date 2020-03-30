Выставка "Enkaustika" ("Энкаустика") и "Kaldad" ("Берега") супружеской пары художников, преподавателей Йыхвиской художественной школы Ирины Балевой-Стюф и Анатолия Стюфа из-за чрезвычайного положения останется в галерее школы на неопределенный срок. С выставкой, две части которой по технике и колориту - как небо и земля, но обе занимательны и предлагают радость открытия и узнавания, можно пока ознакомиться в вебе.

Предыдущая выставка Ирины Балевой-Стюф прошла два года назад в Таллинне в Кик-ин-де-Кёк, и в экспонируемой сейчас в галерее Йыхвиской художественной школы выставке "Энкаустика" во многих работах тоже можно увидеть элементы Старого города Таллинна - в особенности старинные, порой даже кажущиеся загадочными двери и порталы.

Брюссельский гриффон как часть выставки

Если на таллиннской выставке были представлены работы в смешанной технике - батик и графика, то нынешняя экспозиция состоит из произведений, созданных в технике энкаустики. Художница говорит, что открыла эту технику для себя год назад.

- Мне нравится работать с воском, мне нравятся разные фактуры и текстуры. Поскольку в Эстонии еще нет необходимых инструментов, технологии, информации и преподавателей, я начала изучать энкаустику самостоятельно. В интернете увидела, как можно интересно обыгрывать различные эффекты. Практиковалась в энкаустике в числе прочего в прошлом году вместе со своей ученицей Эвелиной Сеймар, будучи руководителем ее дипломной работы. Разумеется, я уже тогда понимала, что не заброшу эту тему, а еще больше погружусь в эту технику. Поскольку открылась возможность устроить экспозицию в галерее школы и "Капитал культуры" поддержал, я, естественно, ею воспользовалась - это и послужило толчком для создания в ускоренном порядке разноплановых работ, экспонируемых на выставке, - говорит Балева-Стюф.

Пока художница рассказывает, сидящий у нее на руках брюссельский гриффон - точнее, малый брабантский гриффон - лижет журналисту руку, в которой тот держит диктофон. Маленькое милое существо черного окраса по кличке Грифель запечатлено в качестве одной из фигур на двух из двадцати двух работ, экспонируемых на выставке. Балева-Стюф отмечает, что поскольку эта порода собак появилась более 500 лет назад, она органично сочетается с другими средневековыми элементами. Также в нескольких работах угадывается портрет самого автора, но и он выступает только как часть многослойного коллажа.

Древняя техника живописи

Что же представляет собой энкаустика? Художница говорит, что этой технике две с половиной тысячи лет и она восходит к Древнему Египту. "Один философ сказал, что "энкаустика - это утруждающий способ живописи", - это значит, что он очень сложный. Я использовала расплавленный воск. Смешивала парафин с масляными красками и восковыми мелками - температура постоянно должна быть высокой. И только после этого можно было начинать наносить слои на основу. Процесс благодарный потому, что создаются слои, просвечивающие сквозь друг друга - фактуру можно улучшать бесконечно: что-то скоблить, углублять, вновь наносить сверху новые слои, приклеивать детали", - рассказывает художница.

К примеру, на нескольких работах заметны приклеенные металлические детали. "Различные мелкие предметы закрепляются на вощеной сетке без какого-либо "Super Attak", без клея - они все вплавляются в поверхность. Можно использовать различные детали, которые придают произведению выразительности", - Балева-Стюф показывает шестеренки, детали часового механизма, ключики и фрагмент колючей проволоки на работах "Aeg peatus" и "Seif".

Картины Ирины Балевой-Стюф, выполненные в технике энкаустики. ФОТО: Мати Раутсо

Различные древние порталы и двери, вдобавок к деталям часов, символизируют, по словам художницы, то, что время не останавливается и к нему нужно относиться бережливо. "За каждой дверью и окном была жизнь, своя история, и счастье, что еще есть древние порталы, проходя через которые ощущаешь дыхание прошлого. Современные двери тоже любопытны - я всегда с интересом рассматриваю фасады домов, сверкающие окна и обращаю внимание на то, как люди относятся к своему жилищу. Это важно: если ты заботливо относишься к своему жилью, ты так же относишься к миру и культуре".

На открытии выставки в соответствии с изображенными на работах эпохами звучала музыка композитора XVII века Генри Пёрселла.

Поклон Брэдбери

Переходя из зала, занятого произведениями Балевой-Стюф, в зал, где экспонируются фотоколлажи ее супруга Анатолия, посетитель выставки оказывается в помещении, наполненном энергией совсем иного рода. Анатолий Стюф не скрывает, что его выставка задумана в игровом ключе - на это указывает и квадратный формат работ, который, по словам автора, образован от формата фотографий в "Instagram". "Я не хочу удивить мир и сообщить ему что-то новое - это просто шалость", - представляет автор.

По словам Стюфа, более серьезна только та часть выставки, что посвящена Рэю Брэдбери. Интересно, что там встречаются только цифры, кратные десяти. Когда Йыхвиская художественная школа 50 лет назад открылась, десятилетний Анатолий начал в ней учиться, 70 лет назад Брэдбери написал свой гениальный, состоящий из новелл роман "Марсианские хроники", а 22 августа этого года исполняется сто лет со дня его рождения.

- Я прочитал "Марсианские хроники" сразу после окончания школы, и они в своей красоте произвели на меня поразительное впечатление. В наши дни о Марсе говорят так много, мы уже так много о нем знаем. Когда Брэдбери 70 лет назад написал свое произведение, многие считали, что на Марсе может быть жизнь. Из книги Брэдбери выясняется, что туда можно было полететь, если жизнь на Земле надоела. Теперь мы знаем, что на Марсе жить невозможно, и меня мучает вопрос: что тянет нас в этот ад, если жизнь на Земле - настоящий рай? Что мы будем там делать? Установим те же объекты, что и на Земле? - усмехается Стюф.

Анатолий Стюф разместил на ландшафтах далекого Марса знакомые практически всем идавирусцам местные достопримечательности. ФОТО: Мати Раутсо

"Двое непьющих" на Марсе

И показывает серию из девяти фотоколлажей, где в пейзажи Марса, запечатленные НАСА, вписаны такие рукотворные объекты, как Кохтла-Ярвеский центр культуры, городская водонапорная башня в форме шахтерской лампы, скульптура шахтеров "Двое непьющих" и гора Синивооре, находящаяся в Йыхви русская православная церковь, а также памятники генералу Тыниссону и президенту Пятсу, бывшее здание Йыхвиского исполкома и Ахтмеский Дом культуры.

Также в экспозиции, посвященной Брэдбери, визуально очень эффектным способом на пяти вертикальных оттисках в трех колонках мельчайшим шрифтом набран полный текст "Марсианских хроник" - фоном служат пустынные пейзажи Марса.

Остальное выставочное пространство заполняют красочные коллажи из фотографий, сделанных большей частью на берегу в Конью, который автор называет своим любимым местом на земле. В глаза бросается и оригинальный поклон бельгийскому сюрреалисту Рене Магритту.

- Сделал эту выставку, чтобы учащимся было интересно посмотреть, чтобы у них возник интерес. Новое поколение только потребляет контент - у всех есть смартфоны, и они в них смотрят. Даже компьютер больше никого не интересует, потому что за ним нужно сидеть и что-то на нем делать. А "Photoshop" - "Ой, нет! В нем же нужно что-то делать!". Поэтому я собрал все свои знания о "Photoshop" и решил специально с его помощью что-нибудь создать. Чтобы показать ученикам, что контент можно не только потреблять, но и создавать самим, - говорит Стюф.