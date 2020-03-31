Любимый многими певец Георг Отс, сто лет со дня рождения которого исполнилось недавно, отдыхал в Нарва-Йыэсуу как ребенком, так и будучи уже известным артистом.

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21 марта исполнилось сто лет со дня рождения Георга Отса, и по этому поводу было опубликовано немало воспоминаний людей, окружавших знаменитого певца. Сестра певца Марет Пурде - онколог и ученый-медик - поделилась воспоминаниями в газете "Postimees", упомянув среди прочего и Нарва-Йыэсуу.

Более пятисот песен

Георг Отс. ФОТО: ERR

Георг Отс 30 лет пел в театре оперы и балета "Estonia", выступая как в операх (партии Демона, Онегина, Яго и др.), так и в опереттах. Снимался в фильмах ("Мистер Икс", "Случайная встреча" и др.), а также был популярным сольным исполнителем.

В репертуаре Отса было более 500 песен. Песня "Я люблю тебя, жизнь" звучала в его исполнении на 18 языках. Кроме эстонского языка певец владел финским, русским, немецким, французским и английским.