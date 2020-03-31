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Георг Отс десятки лет был связан с Нарва-Йыэсуу
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Любимый многими певец Георг Отс, сто лет со дня рождения которого исполнилось недавно, отдыхал в Нарва-Йыэсуу как ребенком, так и будучи уже известным артистом.
21 марта исполнилось сто лет со дня рождения Георга Отса, и по этому поводу было опубликовано немало воспоминаний людей, окружавших знаменитого певца. Сестра певца Марет Пурде - онколог и ученый-медик - поделилась воспоминаниями в газете "Postimees", упомянув среди прочего и Нарва-Йыэсуу.