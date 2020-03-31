На походной тропе Селисоо народу больше, чем в пик летнего сезона

Наиболее популярные походные тропы и места отдыха полны народу, однако люди стали вести себя там более разумно.
- На парковке походной тропы Селисоо в выходные бывает до 15 машин, а в будни - 10-12, - по словам управляющего Северо-Эстонской рекреационной зоной отдела организации рекреации RMK Хейнара Юузе, прежде он там не видел так много автомобилей даже в пик сезона, когда там стоят обычно по три-четыре машины.
- Полное ощущение мая, как в смысле погоды, так и количества посетителей. Сезон, в принципе, начался, - констатировал он.
Походная тропа Селисоо перегружена
Походная тропа Селисоо самая многолюдная из всех алутагузеских троп. Положение осложняется тем, что речь идет о предназначенной для прогулки туда и обратно дощатой дороге и на ней не всегда можно безопасно разойтись со встречным посетителем.
Если на парковке собирается 10-15 машин и в каждой по четыре человека, то на походной тропе оказывается довольно много гуляющих.
- На инфотабло размещены предупреждающие таблички, но люди не особо на них смотрят - выходят из машины и сразу устремляются на трассу, - сказал Юузе. - Установим сегодня (в пятницу. - Ред.) пиктограммы и таблички с разъяснениями на двух языках в начале трассы рядом с дощатой дорогой. Не можем же мы поставить часового в начале тропы; надеемся, что люди отнесутся с пониманием и, увидев на парковке много машин, выберут какую-нибудь другую тропу.
На походной тропе Котка ситуация спокойнее: на обеих парковках стоят по две-три машины и гулять уединенно тут проще. Длина трассы - более семи километров, дощатая дорога составляет только небольшой кусок, и люди рассредоточиваются по тропе.
Ничего страшного не происходит пока и в Оруском парке или в Куртна.
- В обоих местах воздуха и простора больше, нет регулирующей движение дощатой дороги, можно сойти с тропы или выбрать совсем другую дорожку, если кто-то идет навстречу, - сказал Хейнар Юузе.
В Оруском парке, по его словам, людей довольно много (и обе парковки заполнены), но пока он не видит необходимости отправлять оттуда людей куда-то в другие места.
- Мы старались создать альтернативы за пределами подготовленных троп, но это сложно. Дощатые дороги зовут людей, ведь по ним так удобно гулять, но в нынешней ситуации это немного не к добру. Мы приглашаем народ на берег Чудского, альтернативы указаны на нашей домашней странице, мы даем также советы тем, кто звонит и спрашивает, куда пойти.
Людям, которые просто хотят подвигаться, Юузе рекомендует велодороги.
- У нас построены десятки километров велодорог, но, проезжая мимо на машине, людей я там видел мало. А ведь это прекрасная возможность всей семьей покататься на велосипедах.
Наблюдают за дорожками Алутагузеского центра отдыха
Алутагузеский центр спорта и отдыха сейчас закрыт, но его работники находятся на месте и приглядывают за людьми, передвигающимися по лесным дорожкам и велодорогам. Инфотаблички там тоже установлены.
- Не можем же мы запретить людям выезжать на природу, - сказал руководитель центра Аво Самбла.
Ограничения на передвижение людей установлены всего несколько дней назад, но, по словам Самбла, видно, что люди с ними считаются.
- Теперь действительно ходят парами или семьями, соблюдая расстояние до других гуляющих. Нам еще не приходилось делать кому-то замечания.
Это же сказали специалист Алутагузеского волостного управления по охране порядка Меэлис Тинно и помощник волостного старейшины Олег Кузнецов, патрулирующие всю территорию волости.
- В среду на территории центра отдыха было очень много народа, но люди гуляли по лесу и толчеи не возникало. С конца недели будем обращать больше внимания и на групповые передвижения, - сказал Тинно в прошлый четверг.
Олегу Кузнецову пришлось провести в четверг разъяснительную работу только в Алайыэ, где трое мужчин собрались было удобно расположиться на скамейке.
- Отнеслись с пониманием, сказали, что знают, и разошлись, - сказал он.
Следят также инспектора окружающей среды
- Мы ведем наблюдение со среды, главным образом у реки Нарва и в заповедниках, - сказала руководитель Ида-Вирумааского бюро Инспекции окружающей среды Кятлин Лизденис.
В среду патрулировали в Селисоо, Куртна и у реки Раннапунгерья, в четверг - в Силламяэ, Нарва-Йыэсуу и у реки Нарва.
- У реки Нарва полно рыбаков, но все рыбачат по одному. В Куртна русским семьям пришлось объяснять, что семья - это группа людей, ведущих совместное хозяйство, а не более крупная компания. Пока все относятся с пониманием, люди осведомлены.
Лизденис подчеркнула, что инспектора окружающей среды занимаются сейчас профилактикой, а не наказывают кого-то.
- Обязательно будем наблюдать и в выходные, - пообещала она.