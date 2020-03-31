На походной тропе Селисоо народу больше, чем в пик летнего сезона

- На парковке походной тропы Селисоо в выходные бывает до 15 машин, а в будни - 10-12, - по словам управляющего Северо-Эстонской рекреационной зоной отдела организации рекреации RMK Хейнара Юузе, прежде он там не видел так много автомобилей даже в пик сезона, когда там стоят обычно по три-четыре машины.

- Полное ощущение мая, как в смысле погоды, так и количества посетителей. Сезон, в принципе, начался, - констатировал он.

Походная тропа Селисоо перегружена

Походная тропа Селисоо самая многолюдная из всех алутагузеских троп. Положение осложняется тем, что речь идет о предназначенной для прогулки туда и обратно дощатой дороге и на ней не всегда можно безопасно разойтись со встречным посетителем.

Если на парковке собирается 10-15 машин и в каждой по четыре человека, то на походной тропе оказывается довольно много гуляющих.

- На инфотабло размещены предупреждающие таблички, но люди не особо на них смотрят - выходят из машины и сразу устремляются на трассу, - сказал Юузе. - Установим сегодня (в пятницу. - Ред.) пиктограммы и таблички с разъяснениями на двух языках в начале трассы рядом с дощатой дорогой. Не можем же мы поставить часового в начале тропы; надеемся, что люди отнесутся с пониманием и, увидев на парковке много машин, выберут какую-нибудь другую тропу.

На походной тропе Котка ситуация спокойнее: на обеих парковках стоят по две-три машины и гулять уединенно тут проще. Длина трассы - более семи километров, дощатая дорога составляет только небольшой кусок, и люди рассредоточиваются по тропе.

Ничего страшного не происходит пока и в Оруском парке или в Куртна.

- В обоих местах воздуха и простора больше, нет регулирующей движение дощатой дороги, можно сойти с тропы или выбрать совсем другую дорожку, если кто-то идет навстречу, - сказал Хейнар Юузе.

В Оруском парке, по его словам, людей довольно много (и обе парковки заполнены), но пока он не видит необходимости отправлять оттуда людей куда-то в другие места.

- Мы старались создать альтернативы за пределами подготовленных троп, но это сложно. Дощатые дороги зовут людей, ведь по ним так удобно гулять, но в нынешней ситуации это немного не к добру. Мы приглашаем народ на берег Чудского, альтернативы указаны на нашей домашней странице, мы даем также советы тем, кто звонит и спрашивает, куда пойти.

Людям, которые просто хотят подвигаться, Юузе рекомендует велодороги.

- У нас построены десятки километров велодорог, но, проезжая мимо на машине, людей я там видел мало. А ведь это прекрасная возможность всей семьей покататься на велосипедах.

Наблюдают за дорожками Алутагузеского центра отдыха