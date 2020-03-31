ОДИН ВОПРОС: Планируется ли внедрять новые меры для защиты попечительских домов?

В Алутагузеском попечительском доме у одного из работников обнаружен коронавирус. Пожилые люди входят в группу риска.
Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья АРКАДИЙ ПОПОВ:
- Попечительские дома сейчас под особым вниманием. Мы обсуждаем с кризисным штабом Департамента здоровья, какие меры еще можно применить. Одно, к чему двигаемся, - это выделение медперсонала для попечительских домов. Это обеспечило бы регулярный контроль и обучение персонала попечительских домов тому, как пользоваться индивидуальными средствами защиты, выполнять требования гигиены и консультировать относительно применения мер изоляции.
Кроме того, мы разработали инструкции на случай выявления в попечительском доме коронапозитивного постояльца: как его изолировать, как изолировать контактировавший с ним персонал, как выяснить их прежние передвижения и т.д.