Патрулирование в выходные показало, что люди осведомлены о связанных с вирусом требованиях безопасности

В прошлую пятницу вирумааские местные самоуправления, Идаский спасательный центр и Инспекция окружающей среды наряду с полицией занялись информированием людей, встреченных на улицах и на природе. Главная задача - заметить скопления людей, побеседовать с ними и разъяснить им связанные с COVID-19 опасности.

Идаский префект Тарво Крууп объяснил, что речь идет о спасающей жизни операции. "В сотрудничестве с партнерами мы сформировали единый фронт для борьбы с коронавирусом, и наша общая цель - спасать жизни людей. Мы направляем своих сотрудников в максимально возможное число районов, чтобы разъяснять пребывающим в общественном пространстве людям чрезвычайное положение в стране и опасность скопления людей".

Спасательный департамент объединил акцию с костровым патрулем

- Ида- и ляэне-вируские спасатели устроили в выходные костровые патрули, в ходе которых разъясняли людям при необходимости и ограничения в отношении передвижения в общественном пространстве, - сообщил пресс-представитель Идаского спасательного центра.

Спасатели побывали во всех крупных населенных пунктах и в местах, где любят собираться люди в хорошую погоду, - в живописных уголках Причудья и пр. "В общем люди относятся с пониманием, но пару раз пришлось все же разогнать крупные компании. В Нарве возникли проблемы с большой компанией молодежи, которая отказалась расходиться, и потребовалось также вмешательство полиции", - сказал пресс-представитель.

Руководитель Йыхвиского отделения полиции Андреас Клиймант сказал, что хорошее сотрудничество с партнерами из других учреждений впечатляет и районы были поделены между ними.

- Радует, что люди в основном понимают, они знают об ограничениях и об их необходимости. Но, естественно, были и такие ситуации, когда нам приходилось вмешаться, чтобы объяснить, - отметил он.

С пятницы до утра понедельника в Ида- и Ляэне-Вирумаа было зафиксировано 24 случая, когда взрослые собрались в компании больше двух, и 93 случая, когда это сделали несовершеннолетние и молодежь. "Везде, где замечали игнорирование правил ограничения, мы шли и разъясняли. Люди в общем очень хорошо понимали и расходились, так что ни одного предписания делать не пришлось", - отметил Клиймант.

В качестве одного из добровольцев предложил свою помощь в патрулировании и нарвский журналист ERR Сергей Степанов, которого поведение нарвитян удивило.

- Сначала, когда шел туда, думал, что в отношении людей придется предпринимать и строгие шаги, но нарвитяне приятно удивили. Все было очень корректно. Правда, молодежь собиралась на двух площадках, которые физически невозможно было закрыть, но мы с ними беседовали и ребята расходились. Люди в общем в курсе ситуации и знают требования, и старались их выполнять, - сказал Степанов.

Патрули продолжатся

Руководящий муниципальным патрульным подразделением Люганузеской волости Хейки Яанус сказал, что еще в четверг и пятницу на прошлой неделе картина - прежде всего в городе Кивиыли - была не очень хорошая. "Тогда пришлось больше объяснять и делать людям замечания. Непосредственно силы ни к кому применять не потребовалось. Люди в общем слушались и покидали общественное пространство, и в пятницу к вечеру обстановка изменилась. Это продолжалось также в субботу и воскресенье, когда люди больше не собирались. Гуляли либо по одному, либо с собакой или с членом семьи, и нарушений больше не было", - отметил он.

По словам руководителя Йыхвиского отделения полиции Андреаса Клийманта, осведомленность людей о связанных с коронавирусом рисках и требованиях значительно улучшилась по сравнению с первыми днями чрезвычайного положения. "В случае молодежи и несовершеннолетних роль играет не столько неведение, сколько мнение, будто их эта опасность не касается. Тут хотелось бы сказать учителям и родителям, чтобы они тоже объясняли, что эта тема куда шире. Если сама молодежь может перенести эту болезнь легко, то большие риски связаны с тем, что они принесут этот вирус своим родителям или бабушкам-дедушкам", - отметил Клиймант.